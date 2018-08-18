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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3020302130223023

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:16

  PS4 написав:новости с рынка аренды недвиги
тещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела

новости с рынка продажи земли под застройку.
В течении недели позвонили два брокера и один клиент по участку, который я продал в 2017-м. Вдохновившись, я набрал продавца, у которого купил другой участок. Осенью он продавал участок, примыкающий к моему. Надумал купить. Участок продан, равно как и другие шесть-семь, которые этот человек продавал по нашей улице. Назначение садоводство, света нет, 10 сот, 30 куе, Бровары.
Также мониторю массив на котором продал в 17-м. Все, на мой взгляд стОящее, висевшее последние год-полтора, пропало с ОЛХа.
Про новые улицы в Быковне писал ранее.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:16

  Долярчик написав:
  PS4 написав:
  Прохожий написав:и тёща в блуд подалась :mrgreen:


теща пенсионерка в 3к квартире
поэтому 1 комнату сдает чтоб была прибавка к пенсии и детей не напрягать
поэтому сдавалась комната
основное условие: делать уборку раз в неделю везде в т.ч. на общей территори , в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
.... щось задорого здала з такими вимогами! :mrgreen:


рынок показал что это еще дешево. улетела с первого просмотра
обьява на олх провисела 5 часов без оплаты в платные
еще не забывает про коммуналку 50%

как то так.
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:17

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта. Массовые беспорядки. И яркие примеры... сепаратизма...

Санжары? Фигня это всё. Люди живут в своём маленьком мирке, не выезжают никуда в силу бедности и нищеты. От большого мира и цивилизации они почти отрезаны. И вдруг в этот маленький мирок вторгается глобальная чума. Конечно они сражаются с нею

Ну как же не выезжают? Часть из них недавно в Киеве на митинге фермеров светилась.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 21 лют, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:18

  PS4 написав:
  sequence написав:
  PS4 написав:.. в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить
я какбэ все понимаю, но чем это лучше хостела??
в хостеле тебя обворуют в первый же день
Это кто вам сказал такое? Я когда приезжаю в Киеве всегда в хостеле останавливаюсь, ни разу не обворовали/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:19

  asti написав:Это кто вам сказал такое? Я когда приезжаю в Киеве всегда в хостеле останавливаюсь, ни разу не обворовали/)

по чем нынче хостел?
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:00

  hxbbgaf написав:
  xio13 написав:
  Natt написав:Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.


Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.

Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..

Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.


С ремонтом и мебелью и 33 квадрата за 25-30 куе в Киеве ? Вы в объявления заглядываете или фантазируете ?
vladimir07
 
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  #<1 ... 3020302130223023
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