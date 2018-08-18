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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:17
Serg-ik написав: change_pm написав:
мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта. Массовые беспорядки. И яркие примеры... сепаратизма...
Санжары? Фигня это всё. Люди живут в своём маленьком мирке, не выезжают никуда в силу бедности и нищеты. От большого мира и цивилизации они почти отрезаны. И вдруг в этот маленький мирок вторгается глобальная чума. Конечно они сражаются с нею
Ну как же не выезжают? Часть из них недавно в Киеве на митинге фермеров светилась.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в П'ят 21 лют, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:18
PS4 написав: sequence написав: PS4 написав:
.. в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить
я какбэ все понимаю, но чем это лучше хостела??
в хостеле тебя обворуют в первый же день
Это кто вам сказал такое? Я когда приезжаю в Киеве всегда в хостеле останавливаюсь, ни разу не обворовали/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:19
asti написав:
Это кто вам сказал такое? Я когда приезжаю в Киеве всегда в хостеле останавливаюсь, ни разу не обворовали/)
по чем нынче хостел?
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PS4
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:00
hxbbgaf написав: xio13 написав: Natt написав:
Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.
Фермери діточкам взяли , щоб в податковій академії вчитись зручніше було.
Якби ви сказали, щл в Кропивницькому чи в Білій Церкві, то да..
Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.
С ремонтом и мебелью и 33 квадрата за 25-30 куе в Киеве ? Вы в объявления заглядываете или фантазируете ?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:28
hxbbgaf написав: Natt написав:
Вести с полей. В Ирпене 1-к квартира с ремонтом и мебелью (площадь 33 кв. метра) продана за пару дней за 41 куе. В прошлом году за такие просили в среднем 32 куе.
Они что больные? В Киеве на вторичке такие за 25-30 продаются.
Чому не купляєте???
Хоча би безбалконну гостінку на Софійївській Борщагівці???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:35
gonchik74 написав: PS4 написав:
новости с рынка аренды недвиги
тещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела
новости с рынка продажи земли под застройку.
В течении недели позвонили два брокера и один клиент по участку, который я продал в 2017-м. Вдохновившись, я набрал продавца, у которого купил другой участок. Осенью он продавал участок, примыкающий к моему. Надумал купить. Участок продан, равно как и другие шесть-семь, которые этот человек продавал по нашей улице. Назначение садоводство, света нет, 10 сот, 30 куе, Бровары.
Также мониторю массив на котором продал в 17-м. Все, на мой взгляд стОящее, висевшее последние год-полтора, пропало с ОЛХа.
Про новые улицы в Быковне писал ранее.
Так в биківні поділили ліс і там аля проблемні ділянки продавали по 20 куе за 10 соток. Чи ні?
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:56
PS4 написав: sequence написав: PS4 написав:
.. в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить
я какбэ все понимаю, но чем это лучше хостела??
в хостеле тебя обворуют в первый же день
я так скажу. Если речь идет об ультра-эконом сегменте, то обычно у такой публики и воровать-то нечего - труселя со штопанными носками что-ли?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:02
Asti не похож на голожопую шпану но живет в хостеле
Посмотрел цены на хостел: 200 грн койка в сутки в комнате 8 человек. В месяц - 6000
Вот вам и ответ почему снимают комнату а не хостел)
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:08
Очень выгодное дело хостелы получается
6000 грн в мес за койку
В комнате 8 коек - 48000
3к квартира - 132000 в месяц
Ну пусть. Простой 30%...100000 в месяц с 3к Квартиры можно рубить
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:09
PS4 написав:
Asti не похож на голожопую шпану но живет в хостеле
Посмотрел цены на хостел: 200 грн койка в сутки в комнате 8 человек. В месяц - 6000
Вот вам и ответ почему снимают комнату а не хостел)
не верно, выходные домашние бесплатно, да и старухи-процентщицы не напрягают своими райдерами
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