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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3021302230233024

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:12

  PS4 написав:Очень выгодное дело хостелы получается
6000 грн в мес за койку
В комнате 8 коек - 48000
3к квартира - 132000 в месяц
Ну пусть. Простой 30%...100000 в месяц с 3к Квартиры можно рубить

Какие-то влажные мечты. У меня знакомые за 5500-6000 сейчас полноценные однушки с мебелью и техникой в спальниках снимают, а вы хотите койку за такие деньги сдавать. Рукалицо.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21381
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26

  hxbbgaf написав:
  PS4 написав:Очень выгодное дело хостелы получается
6000 грн в мес за койку
В комнате 8 коек - 48000
3к квартира - 132000 в месяц
Ну пусть. Простой 30%...100000 в месяц с 3к Квартиры можно рубить

Какие-то влажные мечты. У меня знакомые за 5500-6000 сейчас полноценные однушки с мебелью и техникой в спальниках снимают, а вы хотите койку за такие деньги сдавать. Рукалицо.

Двері, вікна, шпалери на стінах, кахель на стінах у кухні і ванній - чи є там?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлень: 21011
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 2162 раз.
 
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  #<1 ... 3021302230233024
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