Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:43

gonchik74 написав: PS4 написав: новости с рынка аренды недвиги

тещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела новости с рынка аренды недвигитещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела

новости с рынка продажи земли под застройку.

В течении недели позвонили два брокера и один клиент по участку, который я продал в 2017-м. Вдохновившись, я набрал продавца, у которого купил другой участок. Осенью он продавал участок, примыкающий к моему. Надумал купить. Участок продан, равно как и другие шесть-семь, которые этот человек продавал по нашей улице. Назначение садоводство, света нет, 10 сот, 30 куе, Бровары.

Также мониторю массив на котором продал в 17-м. Все, на мой взгляд стОящее, висевшее последние год-полтора, пропало с ОЛХа.

Про новые улицы в Быковне писал ранее. новости с рынка продажи земли под застройку.В течении недели позвонили два брокера и один клиент по участку, который я продал в 2017-м. Вдохновившись, я набрал продавца, у которого купил другой участок. Осенью он продавал участок, примыкающий к моему. Надумал купить. Участок продан, равно как и другие шесть-семь, которые этот человек продавал по нашей улице. Назначение садоводство, света нет, 10 сот, 30 куе, Бровары.Также мониторю массив на котором продал в 17-м. Все, на мой взгляд стОящее, висевшее последние год-полтора, пропало с ОЛХа.Про новые улицы в Быковне писал ранее.

У вас просто подгорает вкопытиться в бетон.Вот и ищете плюсы даже в откровенном болоте.Примеры такого поспешного принятия решения видны на основанной кровью и потом теории "полтосикоФФ".Когда надо продавать,то объект покупается,когда надо брать,крутится носом и упускается верный момент.Так вот у вас сформировалась и набухла котлетка,вы себе обозначили привычные ориентиры по которым мониторите рынок,эти ориентиры рылы очень удачно просекают и начинают окучивать клиента.Вы сами не понимаете,как оказываетесь в их сетях!То наплодят заманух,вы думаете ого,не надо торопиться,выбор есть,аналогов много,цены стабильны.Понаблюдаю.То снимают с продажи объект,вы думаете продался.То повышают цену,вы думаете дорожает,вот люди молодцы,купили пока БЫЛО дёшево,от блин нада брать сейчас короче,а то будет ещё дороже и попаду на бабло,ведь было куча вариантов,а сейчас уже почти ничего нет и всё распродали и уже прилично всё дороже.То статейку запустят в инете с бредовыми причинами,но обязательно прокричат про дефицит и дорожай.Вот вы складываете в кучу все факторы и понимаете,надо брать что есть,по чём есть и причём скорее!!!Вот вы и сладенькая булочка для рылов,теперь ваш мозг не будет критичен,вас обработали,можно толкать всё дороже и особо не париться,вы СОЗРЕЛИ.Я тут давно,могу точно сказать по многим персонажам,что вы вляпаетесь во что нибудь,потом конечно будете жалеть,но вы сейчас обработанная жертва(без обид),вас можно брать голыми руками.Реально сейчас наростает демографический кризис,реальные доходы тоже не растут,дешёвой ипотеки не будет,так что никаких предпосылок для дорожая нет,только стагнация цен,но вас обработали и создали убеждение,что надо торопиться и прыгать в любой вагон уходящего поезда)))