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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26
hxbbgaf написав: PS4 написав:
Очень выгодное дело хостелы получается
6000 грн в мес за койку
В комнате 8 коек - 48000
3к квартира - 132000 в месяц
Ну пусть. Простой 30%...100000 в месяц с 3к Квартиры можно рубить
Какие-то влажные мечты. У меня знакомые за 5500-6000 сейчас полноценные однушки с мебелью и техникой в спальниках снимают
, а вы хотите койку за такие деньги сдавать. Рукалицо.
Двері, вікна, шпалери на стінах, кахель на стінах у кухні і ванній - чи є там?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:38
Первый написав: gonchik74 написав: PS4 написав:
новости с рынка аренды недвиги
тещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела
новости с рынка продажи земли под застройку.
В течении недели позвонили два брокера и один клиент по участку, который я продал в 2017-м. Вдохновившись, я набрал продавца, у которого купил другой участок. Осенью он продавал участок, примыкающий к моему. Надумал купить. Участок продан, равно как и другие шесть-семь, которые этот человек продавал по нашей улице. Назначение садоводство, света нет, 10 сот, 30 куе, Бровары.
Также мониторю массив на котором продал в 17-м. Все, на мой взгляд стОящее, висевшее последние год-полтора, пропало с ОЛХа.
Про новые улицы в Быковне писал ранее.
Так в биківні поділили ліс і там аля проблемні ділянки продавали по 20 куе за 10 соток. Чи ні?
Ліс 2 рази ділили. Перший раз при Комосі. Другий раз недавно.Давали паралімпійцям, родинам небесної сотні, іншим пільговикам. Там суть в комунікаціях. Їх тупо не було, навіть в планах) Зараз підсипані вулиці, з землі подекуди стирчать кабелі заведені в щитки. По 20 можна було купити обабіч асвальту. Зараз в нетрях по 30)))
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:39
PS4 написав:
Очень выгодное дело хостелы получается
6000 грн в мес за койку
В комнате 8 коек - 48000
3к квартира - 132000 в месяц
Ну пусть. Простой 30%...100000 в месяц с 3к Квартиры можно рубить
... успішний успіх!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:40
hxbbgaf написав: PS4 написав:
Очень выгодное дело хостелы получается
6000 грн в мес за койку
В комнате 8 коек - 48000
3к квартира - 132000 в месяц
Ну пусть. Простой 30%...100000 в месяц с 3к Квартиры можно рубить
Какие-то влажные мечты. У меня знакомые за 5500-6000 сейчас полноценные однушки с мебелью и техникой в спальниках снимают, а вы хотите койку за такие деньги сдавать. Рукалицо.
То якісь убиті бабушатніки. За 7,5 знайомі здають двуху в кінці Броварів в будинку 98-го року, ремонт 2000)
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:43
gonchik74 написав: PS4 написав:
новости с рынка аренды недвиги
тещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела
новости с рынка продажи земли под застройку.
В течении недели позвонили два брокера и один клиент по участку, который я продал в 2017-м. Вдохновившись, я набрал продавца, у которого купил другой участок. Осенью он продавал участок, примыкающий к моему. Надумал купить. Участок продан, равно как и другие шесть-семь, которые этот человек продавал по нашей улице. Назначение садоводство, света нет, 10 сот, 30 куе, Бровары.
Также мониторю массив на котором продал в 17-м. Все, на мой взгляд стОящее, висевшее последние год-полтора, пропало с ОЛХа.
Про новые улицы в Быковне писал ранее.
У вас просто подгорает вкопытиться в бетон.
Вот и ищете плюсы даже в откровенном болоте.
Примеры такого поспешного принятия решения видны на основанной кровью и потом теории "полтосикоФФ".
Когда надо продавать,то объект покупается,когда надо брать,крутится носом и упускается верный момент.
Так вот у вас сформировалась и набухла котлетка,вы себе обозначили привычные ориентиры по которым мониторите рынок,эти ориентиры рылы очень удачно просекают и начинают окучивать клиента.Вы сами не понимаете,как оказываетесь в их сетях!
То наплодят заманух,вы думаете ого,не надо торопиться,выбор есть,аналогов много,цены стабильны.Понаблюдаю.
То снимают с продажи объект,вы думаете продался.
То повышают цену,вы думаете дорожает,вот люди молодцы,купили пока БЫЛО дёшево,от блин нада брать сейчас короче,а то будет ещё дороже и попаду на бабло,ведь было куча вариантов,а сейчас уже почти ничего нет и всё распродали и уже прилично всё дороже.
То статейку запустят в инете с бредовыми причинами,но обязательно прокричат про дефицит и дорожай.
Вот вы складываете в кучу все факторы и понимаете,надо брать что есть,по чём есть и причём скорее!!!
Вот вы и сладенькая булочка для рылов,теперь ваш мозг не будет критичен,вас обработали,можно толкать всё дороже и особо не париться,вы СОЗРЕЛИ.
Я тут давно,могу точно сказать по многим персонажам,что вы вляпаетесь во что нибудь,потом конечно будете жалеть,но вы сейчас обработанная жертва(без обид),вас можно брать голыми руками.
Реально сейчас наростает демографический кризис,реальные доходы тоже не растут,дешёвой ипотеки не будет,так что никаких предпосылок для дорожая нет,только стагнация цен,но вас обработали и создали убеждение,что надо торопиться и прыгать в любой вагон уходящего поезда)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:51
Остается только восхититься феноменальной слаженностью действий тысяч риелторов.
Браво!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:52
stm написав: Gastarbaiter написав: kingkongovets написав:
Который месяц не могу дать нормальное объяснение одному феномену экономической статистики.
Ну дык в щуцинских ипенях зарплаты выросли.
Человек так же не указал рост потребления в тоннах вырос или в гривнах.
Да там сам пост это какая-то неумелая манипуляция на прибрехивании.Считается всё только в деньгах,очищенных от инфляции!
Официальные доходы выросли на 16%,торговля на 10%,скажите какие могут быть неувязки?
А тут сразу набрехали,что неправльно сильно растёт торговля,а доходы вообще нет и понеслась чушь на идиотизме,но некоторым петиным адептам такое очень нравится,они уже жалеют за ним,как о Брежневе
Я считаю,что реально зарплаты немного выросли,а вот торговля менее чем на 10%,ибо самые активные уезжают,остаются люди старшего возраста и старики,думаю нас ждёт взрывной рост только в оплате мед услуг.
Депозиты тоже приросли в долларах очень слабо,в гривнах примерно на 5%,если отнять капитализацию процентов,почти везде болото,ни прорывов,ни падений.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:55
... і ще:
1)- хостел - це зовсім не пасивний, а дуже активний бізнес!
2)- хостел - ним потрібно самому займатись, а якщо ні, то тут і покоївку/конс'єржа свого потрібно мати.... і свого "кабанчика", який в будь-який час, прибіжить полагодити сантехніку/електрику/замки в дверях і т. п.... - а це вже зовсім не ті солодкі цифри прибутку виходять
2)- хостел - це тільки білий бізнес! (так, як сусіди будуть періодично стукати в поліцію)
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06
Frant написав: hxbbgaf написав: PS4 написав:
Очень выгодное дело хостелы получается
6000 грн в мес за койку
В комнате 8 коек - 48000
3к квартира - 132000 в месяц
Ну пусть. Простой 30%...100000 в месяц с 3к Квартиры можно рубить
Какие-то влажные мечты. У меня знакомые за 5500-6000 сейчас полноценные однушки с мебелью и техникой в спальниках снимают
, а вы хотите койку за такие деньги сдавать. Рукалицо.
Двері, вікна, шпалери на стінах, кахель на стінах у кухні і ванній - чи є там?
Есть в ванной кафель, в кухне не всегда, а как же, все есть, даже стиралка.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06
в контексте ипотеки
нацбанковцы наконец-то задумались о ресурсах, которые освободились после двукратного снижения учетной ставки НБУ: за декабрь 2019 года и январь 2020-го на 4,5% (до 11% годовых).
"Держать средства в депозитных сертификатах Нацбанка и ОВГЗ Минфина стало невыгодно: ибо из-за низкой учетной ставки доходность сертификатов сократились до 9-11%, а по гособлигациям платят в районе 10% годовых. Банки выходят из этих инструментов, свободного гривневого ресурса становится все больше, и он может давить на валютной рынок", - объяснил Василий Невмержицкий.
Когда-то цена гривневого ресурса на межбанке была на уровне 13-15% годовых, а сегодня рухнула до 8-10%. Никто не мешает казначеям за счет него разворачивать валютные спекуляции, раскачивать гривну и зарабатывать на курсовой разнице. Денег на рынке хоть отбавляй, а вкладывать их некуда. В идеале их должны были перенаправить в кредитование экономики, однако на практике все оказалось намного сложнее.
"Раздавать кредиты неплатежеспособным заемщикам нельзя, ведь они станут невозвратами. А качественных заемщиков с хорошей репутацией крайне мало. За одно такое предприятие обычно конкурирует по 3-4 банка, переманивая его в разные структуры", - заверил Невмержицкий.
Гуляющая же по рынку свободная гривна - опасная субстанция. И Нацбанку нужно думать, что с ней делать, чтобы она не стала главным оружием в руках спекулянтов.
Ведь банкирам нужно зарабатывать на собранном ресурсе. Этого требуют и их акционеры, и сам Национальный банк, настаивающий на высокой доходности. Теперь важно, чтобы в жертву этой прибыльности не принесли курс гривны.
Деньги есть. Девать их некуда. Те, кто не хотел за копейки работать, уехали. Их не модет привлечь бизнес. Те, кто якобы способны организовать крупный бизнес, которому понадобятся деньги, то ли не способны, то ли вовсе не собираются расширяться, модернизироваться.
Давать под ипотеку? До меня до сих пор не доходит почему банку выгоднее дать 100 кредитов физлицам под недострой, чем 1 кредит застройщику. Гоняться за 100 физиками в случае проблем гораздо проблематичнее, чем за юрлицом. К тому же физик-конечное звено в обороте денег, оно, в основном, получает деньги от работодателя (того же условного застройщика)
Не будут банки давать кредиты на жильё
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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