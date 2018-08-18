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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:07
Dimar написав:
Остается только восхититься феноменальной слаженностью действий тысяч риелторов.
Браво!
А что вы смеётесь,я например знаю ситуацию,когда квартира продавалась года 2,панелька,угловая,убитая в хлам,пятый этаж,долго не могли порешать с документами,ибо кроме дочери наследницы вписались ещё племянники,которые мол ухаживали за бабулей.
Короче история такая,что квартира хоть и была дешевле рынка,но бабка там вообще не убирала,оказалось,что ей отключили воду за неуплату,свет,уже можете себе прикинуть что за состояние.
Так вот к чему я веду,знакомая увидела объяву в интернете и сразу нашла плюсы и напрочь отметала все минусы,мол хороший район,недалеко от мамы,дочь не надо переводить в другую школу,ремонт сделаем потихоньку,ведь хорошо что дёшево,а то не хочу одалживать у друзей.
А потом рылы создали ей виртуального конкурента покупателя и знакомая чуть ли не отдаться хотела рылу,только бы ей хату продали,хотя реально покупателей не было,особенно учитывая состояние,цену и характеристики жилья.
Теперь мучается,говорит содрала штукатурку,а сс ками всё равно воняет и какой дорогой обходится ремонт ,да и крыша течёт,но дело сделано,котлетка пошла по рукам,а человеку гемор.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:08
gonchik74 написав:
То якісь убиті бабушатніки. За 7,5 знайомі здають двуху в кінці Броварів в будинку 98-го року, ремонт 2000)
А койка в хостеле что лучше чем бабушатник?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:12
Serg-ik
Сержик не вписывайтесь туда куда не понимаете.
Ликвидность в системе есть,но это не значит,что вы её получите,даже в долг и даже под 20% годовых,вы же сразу впишете в квартиру своих детей,потом попробуй вас выселить,пока им всем 18 стукнет,а если добавятся внуки или вы ещё родителями станете,то вообще беда.
Надо менять законодательство,защищать капитал от хитросделанных,вот тогда можно будет говорить об ипотеке под 10%,а пока деньги есть,много,но не у вас и вам они не светят
Пока порешают все вопросы,то вы благополучно поедете в свою спадщину на родину(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:14
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:17
somilitark написав:
дешёвой ипотеки не будет,
-чому?
...... може не таку, як очікують, але буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:20
hxbbgaf написав: Frant написав: hxbbgaf написав:
Какие-то влажные мечты. У меня знакомые за 5500-6000 сейчас полноценные однушки с мебелью и техникой в спальниках снимают
, а вы хотите койку за такие деньги сдавать. Рукалицо.
Двері, вікна, шпалери на стінах, кахель на стінах у кухні і ванній - чи є там?
Есть в ванной кафель, в кухне не всегда, а как же, все есть, даже стиралка.
Пральна машина - ультразвукова?
Та, що коштує 179 грн і продається разом з інсектицидами проти тарганів і мурах?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:22
я забыл сказать что квартира в которой сдавалась комната - в центре а не в зажопье
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:36
PS4 написав:
Очень выгодное дело хостелы получается
6000 грн в мес за койку
В комнате 8 коек - 48000
3к квартира - 132000 в месяц
Ну пусть. Простой 30%...100000 в месяц с 3к Квартиры можно рубить
треба хостел для успішних зятів відкривати. чи для тьощ.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:44
ипотека от Привата. Банк снизил годовую ставку на «первичку» до 14,9%
рокета!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:48
somilitark написав:
вы же сразу впишете в квартиру своих детей,потом попробуй вас выселить,пока им всем 18 стукнет,а если добавятся внуки или вы ещё родителями станете,то вообще беда.
Сейчас же прописка отдельно, собственность отдельно. На сколько понимаю собственник свободно продает не зависимо от прописанных. Ребенка до 18 лет (может возраст уже поменялся) обязаны прописать в другом месте при продаже квартиры.
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