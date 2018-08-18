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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3025302630273028>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:39

  Serg-ik написав:Сомик, Вы чего тут нагородили?
Что я не понимаю, куда не вписываться?
Из Вашего поста я понял, что:
Ипотеку дадут тем, у кого нет детей и кто возьмёт обязательство не рожать их до окончания выплат ( или, как минимум, не прописывать после рождения)
Ипотеку не дадут тому, у кого есть всего лишь 50 000 у.е.
Вы -провидец, потому что знаете что у меня есть, чего нет и что мне светит и не светит
Всё верно?
Кстати, все хитросделанные у нас на поверхности, во власти. Им ипотека не нужна. Почитайте их декларации, посмотрите, у многих ли кредиты в банках есть.


По-большому счёту ипотеку реально могут дать только тому,кто в ней не нуждается.
Вы поняли как всегда всё как-то по-женски,как-то всё мягко и нет у вас цели сделать результат.
У вас нет 50 кило денег,у вас есть 10 штук,в этом вы признались,а когда вас тут морально возили,то придумали защитную теорию про правильные комнаты в 20 метров каждая и хачу по 500 за метр 100 метровую трёху,вот отсюда наверное и вам приклеили форумчане "лишние" 40 кило сбережений.
Скажем так,вам через 10-15 лет надо будет идти на лёгкий труд или вообще на одну пенсию,квартира вам не светит,снимать тоже не потяните,придётся ехать домой на родину,вот весь итог вашей трудовой деятельности в столице,отдали золотые годы миллионнику,проваливай доживать в спадщину,а все эти разговоры в пользу бедных,мол правительство козлы,оставьте бабушкам у подъезда,у вас была задача купить жильё,вы с ней не справились по разным причинам,в первую очередь слабости как мужика,а старость уже стучится,придётся жестко приземляться,я вам искренне не завидую.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:Свободные деньги не во что вложить :)
Значит они сами по себе, и ничем не обеспечены.
Такой уровень риска может покрыть разве что б2б, но это не точно :)


"Бизнес для бизнеса" все равно должно привести к "бизнес для собственного потребления". Заработанное пойдёт на потребительский рынок, а там-....нечего купить..."Значит они сами по себе, и ничем не обеспечены." Ну разве что бороду побрить, попивая кофе в носках с вышитой коноплёй
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:50

  zzzzzz написав:
  PS4 написав:ипотека от Привата. Банк снизил годовую ставку на «первичку» до 14,9%

рокета!



Золото уже 1648, вот будет рОкета

Квартиры в золоте в ПОЛ!!!

Многобуквенный прав,сидеть всем кто не верил,не прошло и 15-ти лет с первого пророчества)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:13

  Унуноктий написав:Квартиры в Медовом тупо выгребают


А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Скажем так,вам через 10-15 лет надо будет идти на лёгкий труд или вообще на одну пенсию,квартира вам не светит,снимать тоже не потяните,придётся ехать домой на родину,вот весь итог вашей трудовой деятельности в столице,отдали золотые годы миллионнику,проваливай доживать в спадщину,а все эти разговоры в пользу бедных,мол правительство козлы,оставьте бабушкам у подъезда,у вас была задача купить жильё,вы с ней не справились по разным причинам,в первую очередь слабости как мужика,а старость уже стучится,придётся жестко приземляться,я вам искренне не завидую.

До лёгкого труда мне еще не один десяток лет. Хотя и нынешний никак не тяжёлый.
Если бы я 2-3 года назад купил квартиру, чтобы для меня это решило при выходе на лёгкий труд?
Сомик, я по-прежнему могу купить квартиру в любом городе Украины. Трёшку. Либо недалеко от метро не первой свежести, либо свежую, но далековато от цивилизации.
400 баксов за аренду, которые плачу сейчас, что-то решают в краткосроке? Если я съеду в свою, все они пойдут на ремонт и мебель поновее. Только то и всего. На сбережения они не повлияют.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі, де investorkiev? Вже ж повинен вийти з бану...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?

в сантиметрах, гривнах или минутах?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:26

  change_pm написав:До речі, де investorkiev? Вже ж повинен вийти з бану...

Модератори почули наші молитви: Трібєку після відбування законного терміну від дзвінка до дзвінка відправлено на спецпоселення із забороною листування і одержання передач. )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:32

  ihorkyiv написав:
  change_pm написав:До речі, де investorkiev? Вже ж повинен вийти з бану...

Модератори почули наші молитви: Трібєку після відбування законного терміну від дзвінка до дзвінка відправлено на спецпоселення із забороною листування і одержання передач. )


Сміявся...ледве зміг зупинитись. Що ж, чекаємо на появу нового форумчанина, може з ніком - pereselenech чи platforma_myru...?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:34

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?

в сантиметрах, гривнах или минутах?


Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
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