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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:36
Serg-ik
Короче лет через 5-10,а не дай бог инсульт\инфаркт то сразу поймёте,что такое обязательства платить за квартиру,не имея доходов и не иметь перспектив нормально зарабатывать,а так думайте и тешьте себя какими-то иллюзиями.
Сытый голодного никогда не поймёт,имеется ввиду многопенисный безхатченка)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:37
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:38
Сантехника вызвали починить бойлер, а он быстро сделал фото и выставил квартиру на продажу?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:39
Перша квартира супроводжується відомим усім рилам написом "ПОСРЕДНИКАМ ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ". Це як собака позначає територію, задираючи догори задню лапу.
Щодо другої квартири раджу подивитися на мапу столиці: у кілометрі від будинку починається Київська область. То скільки оренда цієї квартири має коштувати у лютому - періоді глухого затишшя на ринку + у заобрійному задуп"ї ?? Туди не усілякий птах долітає від Дніпра.
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ihorkyiv
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:47
change_pm написав: Serg-ik написав: change_pm написав:
А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?
в сантиметрах, гривнах или минутах?
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
сам ты бот
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Унуноктий
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:57
Унуноктий написав:
Квартиры в Медовом тупо выгребают
Ви там через день дзвоните? Чи по роботі план впарювань зажопья Жк медовий? Хто цільова аудиторія цього шлаку на островку свободи?
Не здорова обізнаність про продажі у цій дупі Києва.
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xio13
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:34
Швиденько купляйте!!!
______
Взагалі-то квартиру без документів не можна ні продатати, ні купити.
Ні оформити на себе договори по воді, газу, вивозу сміття і т.п.
Але най пан/пані ХббгаФ спробує!
Потім розкаже нам, що з того вийшло
Ав?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:46
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PS4
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:49
Frant написав:
Швиденько купляйте!!!
______
Взагалі-то квартиру без документів не можна ні продатати, ні купити.
Ні оформити на себе договори по воді, газу, вивозу сміття і т.п.
Але най пан/пані ХббгаФ спробує!
Потім розкаже нам, що з того вийшло
Ав?
В1н скаже ,, дав комусь 12,500 уе, той з грошима зник, трубку не бере, пот1м прийшов хозя1н квартири та сказав п1шов нах зв1дси,, ВСЕ! парара-рам-пам.
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vladus17
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:53
кстати, интересный ход
надо попробовать
выставить крутую чужую квартиру на продажу за треть цены, честно сказать что без доков.
предоплату требовать на карту приват)
потом ехать в максроял
если бизнес пойдет, с максрояла можно не съезжать
Востаннє редагувалось PS4
в П'ят 21 лют, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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PS4
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