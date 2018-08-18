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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3026302730283029>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:36

Serg-ik

Короче лет через 5-10,а не дай бог инсульт\инфаркт то сразу поймёте,что такое обязательства платить за квартиру,не имея доходов и не иметь перспектив нормально зарабатывать,а так думайте и тешьте себя какими-то иллюзиями.

Сытый голодного никогда не поймёт,имеется ввиду многопенисный безхатченка)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:37

Продают какую-то квартиру без документов за 12500.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 94cb3dc3a0
hxbbgaf
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:38

  hxbbgaf написав:Продают какую-то квартиру без документов за 12500.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 94cb3dc3a0


Сантехника вызвали починить бойлер, а он быстро сделал фото и выставил квартиру на продажу?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:39

  hxbbgaf написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya-1-aya-kvartira-m-chernigovskaya-ul-kibalchicha-IDGYLKU.html#f1b5c31873;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... fdef962dca
И т.д.

Перша квартира супроводжується відомим усім рилам написом "ПОСРЕДНИКАМ ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ". Це як собака позначає територію, задираючи догори задню лапу.
Щодо другої квартири раджу подивитися на мапу столиці: у кілометрі від будинку починається Київська область. То скільки оренда цієї квартири має коштувати у лютому - періоді глухого затишшя на ринку + у заобрійному задуп"ї ?? Туди не усілякий птах долітає від Дніпра.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:47

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?

в сантиметрах, гривнах или минутах?


Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?

сам ты бот
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:57

  Унуноктий написав:Квартиры в Медовом тупо выгребают


Ви там через день дзвоните? Чи по роботі план впарювань зажопья Жк медовий? Хто цільова аудиторія цього шлаку на островку свободи?

Не здорова обізнаність про продажі у цій дупі Києва.
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:34

  hxbbgaf написав:Продают какую-то квартиру без документов за 12500.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 94cb3dc3a0

Швиденько купляйте!!!

______

Взагалі-то квартиру без документів не можна ні продатати, ні купити.
Ні оформити на себе договори по воді, газу, вивозу сміття і т.п.

Але най пан/пані ХббгаФ спробує!
Потім розкаже нам, що з того вийшло
Ав?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:46

  hxbbgaf написав:Продают какую-то квартиру без документов за 12500.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 94cb3dc3a0

квартиранты продают?))
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:49

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:Продают какую-то квартиру без документов за 12500.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 94cb3dc3a0

Швиденько купляйте!!!

______

Взагалі-то квартиру без документів не можна ні продатати, ні купити.
Ні оформити на себе договори по воді, газу, вивозу сміття і т.п.

Але най пан/пані ХббгаФ спробує!
Потім розкаже нам, що з того вийшло
Ав?

В1н скаже ,, дав комусь 12,500 уе, той з грошима зник, трубку не бере, пот1м прийшов хозя1н квартири та сказав п1шов нах зв1дси,, ВСЕ! парара-рам-пам.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, интересный ход
надо попробовать
выставить крутую чужую квартиру на продажу за треть цены, честно сказать что без доков.
предоплату требовать на карту приват)
потом ехать в максроял

если бизнес пойдет, с максрояла можно не съезжать
Востаннє редагувалось PS4 в П'ят 21 лют, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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