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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3026302730283029

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:54

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?

в сантиметрах, гривнах или минутах?


Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?

Нельзя на такой срок отправлять людей в бан. Ломка может пройти и человек сюда уже не вернется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

макс, за что ты получил медальку гуру?
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:59

Вышли данные по демографии за 2019

Киев
рожденных 32503
умерло 33137
прирост -634
( в 2018 природный прирост +2335,
в 2017 +4551 )

Миграционный прирост 17175
2018 +13942
2017 + 4211

По Украине миграционный прирост 21512

По миграции как-то интересно, неужели в Украине натурализировали за год 21512 иностранцев ? Даже не знаю.

Численность населения Киева
01.01.2020 - 2967360 ( +16541 )
01.01.2019 - 2950819
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:01

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?

в сантиметрах, гривнах или минутах?


Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?


лично я бойкотирую этот форум.
ничего умного тут не говорят, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.

Так шо адьес, пишите в личку если шо
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:04

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?


лично я бойкотирую этот форум.
ничего умного тут не говорят, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.

Так шо адьес, пишите в личку если шо


Господи, не покидай нас, пожалуйста, как же мы тут без тебя , вернись, просим , пожалуйста :mrgreen: :mrgreen:

От себя желаю ПОПУТНОГО ВЕТРА :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:08

  PS4 написав:макс, за что ты получил медальку гуру?

Купил.
airmax78
 
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  #<1 ... 3026302730283029
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