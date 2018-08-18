Нельзя на такой срок отправлять людей в бан. Ломка может пройти и человек сюда уже не вернется.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:54
Нельзя на такой срок отправлять людей в бан. Ломка может пройти и человек сюда уже не вернется.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
макс, за что ты получил медальку гуру?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:59
Вышли данные по демографии за 2019
Киев
рожденных 32503
умерло 33137
прирост -634
( в 2018 природный прирост +2335,
в 2017 +4551 )
Миграционный прирост 17175
2018 +13942
2017 + 4211
По Украине миграционный прирост 21512
По миграции как-то интересно, неужели в Украине натурализировали за год 21512 иностранцев ? Даже не знаю.
Численность населения Киева
01.01.2020 - 2967360 ( +16541 )
01.01.2019 - 2950819
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:01
лично я бойкотирую этот форум.
ничего умного тут не говорят, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.
Так шо адьес, пишите в личку если шо
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:04
Господи, не покидай нас, пожалуйста, как же мы тут без тебя , вернись, просим , пожалуйста
От себя желаю ПОПУТНОГО ВЕТРА
Живите своим умом!
|