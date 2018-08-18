Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:54
change_pm написав: Serg-ik написав: change_pm написав:
А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?
в сантиметрах, гривнах или минутах?
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
Нельзя на такой срок отправлять людей в бан. Ломка может пройти и человек сюда уже не вернется.
airmax78
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:55
макс, за что ты получил медальку гуру?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:59
Вышли данные по демографии за 2019
Киев рожденных 32503 умерло 33137 прирост -634 ( в 2018 природный прирост +2335, в 2017 +4551 ) Миграционный прирост 17175 2018 +13942 2017 + 4211 По Украине миграционный прирост 21512 По миграции как-то интересно, неужели в Украине натурализировали за год 21512 иностранцев ? Даже не знаю. Численность населения Киева 01.01.2020 - 2967360 ( +16541 ) 01.01.2019 - 2950819
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:01
change_pm написав: Serg-ik написав: change_pm написав:
А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?
в сантиметрах, гривнах или минутах?
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
лично я бойкотирую этот форум.
ничего умного тут не говорят, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.
Так шо адьес, пишите в личку если шо
investorkiev
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:04
investorkiev написав: change_pm написав:
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
лично я бойкотирую этот форум.
ничего умного тут не говорят, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.
Так шо адьес, пишите в личку если шо
Господи, не покидай нас, пожалуйста, как же мы тут без тебя , вернись, просим , пожалуйста
От себя желаю ПОПУТНОГО ВЕТРА
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:08
PS4 написав:
макс, за что ты получил медальку гуру?
Купил.
airmax78
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:15
airmax78 написав: PS4 написав:
макс, за что ты получил медальку гуру?
Купил.
Макс могу продать, у меня много ))))
Выбирай любую)
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:27
xio13 написав: Унуноктий написав:
Квартиры в Медовом тупо выгребают
Ви там через день дзвоните? Чи по роботі план впарювань зажопья Жк медовий? Хто цільова аудиторія цього шлаку на островку свободи?
Не здорова обізнаність про продажі у цій дупі Києва.
вот тут видно
https://kmb.ua/ru/objects/274-zhk-medov ... rs/1:all:1
Унуноктий
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:40
airmax78 написав: PS4 написав:
макс, за что ты получил медальку гуру?
Купил.
ты чего такой злой? с викой разошелся?
PS4
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:51
Унуноктий написав:
Квартиры в Медовом тупо выгребают
Надеюсь, Вы проинформируете нас, когда все выгребут.
antey1969
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