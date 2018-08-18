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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3028302930303031>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:55

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Квартиры в Медовом тупо выгребают

Надеюсь, Вы проинформируете нас, когда все выгребут.



Наверное будет опять сильно ругаться,ведь как обычно кинут\не заплатят за труды и вся любовь моментально пропадёт :lol:

Да и теория модных МОПов затихла,ровно после того момента,как Геос и кто-то там ещё(Сага вроде) стал бякой :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:00

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
  Serg-ik написав:в сантиметрах, гривнах или минутах?


Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?


лично я бойкотирую этот форум.
ничего умного тут не говорят, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.

Так шо адьес, пишите в личку если шо

не обижайся на них защеканка
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:02

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  PS4 написав:макс, за что ты получил медальку гуру?

Купил.

ты чего такой злой? с викой разошелся?

не удивительно, учитывая его регулярные посещения Андроцентра
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:03

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Квартиры в Медовом тупо выгребают

Надеюсь, Вы проинформируете нас, когда все выгребут.

думаю до конца апреля всё раскупят
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:18

  zzzzzz написав:Вышли данные по демографии за 2019

Киев
рожденных 32503
умерло 33137
прирост -634
( в 2018 природный прирост +2335,
в 2017 +4551 )

Миграционный прирост 17175
2018 +13942
2017 + 4211

По Украине миграционный прирост 21512

По миграции как-то интересно, неужели в Украине натурализировали за год 21512 иностранцев ? Даже не знаю.

Численность населения Киева
01.01.2020 - 2967360 ( +16541 )
01.01.2019 - 2950819

ещё два года будет отрицательная демография в Киеве
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:28

  Унуноктий написав:не обижайся на них защеканка


форум вимкнули, так пішов тв обдивився, їхав би уже до донецьку, а то ще американці щось з дронів насиплють віруси.а на родінє хоть бук прикроєт мірное нєбо :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:28

  Унуноктий написав:ещё два года будет отрицательная демография в Киеве


А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31

  change_pm написав:
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?

Об уровне Униных прогнозов складывают легенды :lol:

Надо внимательнее следить за форумом,что бы понять всю глубину его мысли 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:36

  change_pm написав:Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?


  investorkiev написав:лично я бойкотирую этот форум.
ничего умного тут не говорят, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.

Так шо адьес, пишите в личку если шо


Нічого собі! Тут багато чого розумного кажуть, мінімум, що наша рідна країна в ...упці і крупним лендлордам треба виходити з нерухомості і пакувати валізи, валізочки!

Санжари одне із нагадувань імпотенції, думаю уявити, як буде у нас в пандемію можна на прикладі Ірана.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:400 баксов за аренду, которые плачу сейчас, что-то решают в краткосроке? Если я съеду в свою, все они пойдут на ремонт и мебель поновее. Только то и всего. На сбережения они не повлияют.

вы в Киеве с 2006го если не ошибаюсь?
сколько за 14 лет отлистали "в краткосроке" за это время?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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