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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:55
antey1969 написав: Унуноктий написав:
Квартиры в Медовом тупо выгребают
Надеюсь, Вы проинформируете нас, когда все выгребут.
Наверное будет опять сильно ругаться,ведь как обычно кинут\не заплатят за труды и вся любовь моментально пропадёт
Да и теория модных МОПов затихла,ровно после того момента,как Геос и кто-то там ещё(Сага вроде) стал бякой
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:00
investorkiev написав: change_pm написав: Serg-ik написав:
в сантиметрах, гривнах или минутах?
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
лично я бойкотирую этот форум.
ничего умного тут не говорят, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.
Так шо адьес, пишите в личку если шо
не обижайся на них защеканка
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:02
PS4 написав: airmax78 написав: PS4 написав:
макс, за что ты получил медальку гуру?
Купил.
ты чего такой злой? с викой разошелся?
не удивительно, учитывая его регулярные посещения Андроцентра
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:03
antey1969 написав: Унуноктий написав:
Квартиры в Медовом тупо выгребают
Надеюсь, Вы проинформируете нас, когда все выгребут.
думаю до конца апреля всё раскупят
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:18
zzzzzz написав:
Вышли данные по демографии за 2019
Киев
рожденных 32503
умерло 33137
прирост -634
( в 2018 природный прирост +2335,
в 2017 +4551 )
Миграционный прирост 17175
2018 +13942
2017 + 4211
По Украине миграционный прирост 21512
По миграции как-то интересно, неужели в Украине натурализировали за год 21512 иностранцев ? Даже не знаю.
Численность населения Киева
01.01.2020 - 2967360 ( +16541 )
01.01.2019 - 2950819
ещё два года будет отрицательная демография в Киеве
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:28
Унуноктий написав:
не обижайся на них защеканка
форум вимкнули, так пішов тв обдивився, їхав би уже до донецьку, а то ще американці щось з дронів насиплють віруси.а на родінє хоть бук прикроєт мірное нєбо
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:28
Унуноктий написав:
ещё два года будет отрицательная демография в Киеве
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31
change_pm написав:
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?
Об уровне Униных прогнозов складывают легенды
Надо внимательнее следить за форумом,что бы понять всю глубину его мысли
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:36
change_pm написав:
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
investorkiev написав:
лично я бойкотирую этот форум.ничего умного тут не говорят
, а смотреть на щырых с гыднистью - так я уже вчера целый день насмотрелся в Санжарах, вот хохоту то было.
Так шо адьес, пишите в личку если шо
Нічого собі! Тут багато чого розумного кажуть, мінімум, що наша рідна країна в ...упці і крупним лендлордам треба виходити з нерухомості і пакувати валізи, валізочки!
Санжари одне із нагадувань імпотенції, думаю уявити, як буде у нас в пандемію можна на прикладі Ірана.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:40
Serg-ik написав:
400 баксов за аренду, которые плачу сейчас, что-то решают в краткосроке? Если я съеду в свою, все они пойдут на ремонт и мебель поновее. Только то и всего. На сбережения они не повлияют.
вы в Киеве с 2006го если не ошибаюсь?
сколько за 14 лет отлистали "в краткосроке" за это время?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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