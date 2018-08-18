|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:40
PS4 написав: Прохожий написав:
и тёща в блуд подалась
теща пенсионерка в 3к квартире
поэтому 1 комнату сдает чтоб была прибавка к пенсии и детей не напрягать
поэтому сдавалась комната
основное условие: делать уборку раз в неделю везде в т.ч. на общей территори , в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить
Я б не согласився
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 995 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:33
PS4 написав: Долярчик написав:
PS4 написав:
теща пенсионерка в 3к квартире
поэтому 1 комнату сдает чтоб была прибавка к пенсии и детей не напрягать
поэтому сдавалась комната
основное условие: делать уборку раз в неделю везде в т.ч. на общей территори , в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить
.... щось задорого здала з такими вимогами!
рынок показал что это еще дешево. улетела с первого просмотра
обьява на олх провисела 5 часов без оплаты в платные
еще не забывает про коммуналку 50%
как то так.
Вечір окуївних історій від рєспєкта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 995 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:40
Serg-ik написав:kingkongovets
Он по образованию физик, юрист и ...Министр сборов и поборов по убеждениям. Потому и не осилил.
Говорит о росте депозитов, не говорит о том, чьи депозиты растут-физиков или юриков? Учитывает рост эмиссии НБУ через ОВГЗ? Смотрит среднюю сумму депозита у физлица?
Говорит о росте торговли. Но её надо рассматривать по регионам.
В камментах правильно написали: торговлю прижали, она вынуждена бить чеки.
Кстати, торговцы импортом снижают свои цены, у них более половины затрат в стоимости товара-валюта, упавшая в цене. Там есть конкуренция. Торговцы и производители отечественного товара цены не снижают. Народ берет импорт
Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук!
Вот и все.
У знакомых глава семейства почти 3 года проработал в Канаде, недавно приехал - купили вторую хату под аренду (правда неудачно - в Аркаде), поехали отдохнули на Шри-Ланке.
В опчем - "Вот он, дешифратор!"(с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10355
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4443 раз.
- Подякували: 2342 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:51
PS4 написав:
новости с рынка аренды недвиги
тещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела
Хде?
Если Вы не против продублировать здесь:Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10355
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4443 раз.
- Подякували: 2342 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:54
change_pm написав: Serg-ik написав: change_pm написав:
А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?
в сантиметрах, гривнах или минутах?
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
Працюють, як не дивно, заробляють гроші (черговий полтосік для лося), на відміну від форумних балаблів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 995 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17713
|2853509
|
|
|463
|194272
|
|
|8
|10419
|
|