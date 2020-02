Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:40

PS4 написав: Прохожий написав: и тёща в блуд подалась и тёща в блуд подалась



теща пенсионерка в 3к квартире

поэтому 1 комнату сдает чтоб была прибавка к пенсии и детей не напрягать

поэтому сдавалась комната

основное условие: делать уборку раз в неделю везде в т.ч. на общей территори , в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить

Я б не согласився Я б не согласився

