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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3028302930303031

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:40

  PS4 написав:
  Прохожий написав:и тёща в блуд подалась :mrgreen:


теща пенсионерка в 3к квартире
поэтому 1 комнату сдает чтоб была прибавка к пенсии и детей не напрягать
поэтому сдавалась комната
основное условие: делать уборку раз в неделю везде в т.ч. на общей территори , в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить

Я б не согласився
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:33

  PS4 написав:
  Долярчик написав:
  PS4 написав:
теща пенсионерка в 3к квартире
поэтому 1 комнату сдает чтоб была прибавка к пенсии и детей не напрягать
поэтому сдавалась комната
основное условие: делать уборку раз в неделю везде в т.ч. на общей территори , в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
.... щось задорого здала з такими вимогами! :mrgreen:



рынок показал что это еще дешево. улетела с первого просмотра
обьява на олх провисела 5 часов без оплаты в платные
еще не забывает про коммуналку 50%

как то так.

Вечір окуївних історій від рєспєкта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:40

  Serg-ik написав:kingkongovets
Он по образованию физик, юрист и ...Министр сборов и поборов по убеждениям. Потому и не осилил.
Говорит о росте депозитов, не говорит о том, чьи депозиты растут-физиков или юриков? Учитывает рост эмиссии НБУ через ОВГЗ? Смотрит среднюю сумму депозита у физлица?
Говорит о росте торговли. Но её надо рассматривать по регионам.
В камментах правильно написали: торговлю прижали, она вынуждена бить чеки.
Кстати, торговцы импортом снижают свои цены, у них более половины затрат в стоимости товара-валюта, упавшая в цене. Там есть конкуренция. Торговцы и производители отечественного товара цены не снижают. Народ берет импорт


Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук!
Вот и все.
У знакомых глава семейства почти 3 года проработал в Канаде, недавно приехал - купили вторую хату под аренду (правда неудачно - в Аркаде), поехали отдохнули на Шри-Ланке.
В опчем - "Вот он, дешифратор!"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:51

  PS4 написав:новости с рынка аренды недвиги
тещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела


Хде?

Если Вы не против продублировать здесь:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:54

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?

в сантиметрах, гривнах или минутах?


Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?

Працюють, як не дивно, заробляють гроші (черговий полтосік для лося), на відміну від форумних балаблів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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  #<1 ... 3028302930303031
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