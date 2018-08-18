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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:28
Унуноктий написав:
ещё два года будет отрицательная демография в Киеве
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?
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change_pm
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:31
change_pm написав:
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?
Об уровне Униных прогнозов складывают легенды
Надо внимательнее следить за форумом,что бы понять всю глубину его мысли
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:40
Serg-ik написав:
400 баксов за аренду, которые плачу сейчас, что-то решают в краткосроке? Если я съеду в свою, все они пойдут на ремонт и мебель поновее. Только то и всего. На сбережения они не повлияют.
вы в Киеве с 2006го если не ошибаюсь?
сколько за 14 лет отлистали "в краткосроке" за это время?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:40
PS4 написав: Прохожий написав:
и тёща в блуд подалась
теща пенсионерка в 3к квартире
поэтому 1 комнату сдает чтоб была прибавка к пенсии и детей не напрягать
поэтому сдавалась комната
основное условие: делать уборку раз в неделю везде в т.ч. на общей территори , в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить
Я б не согласився
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:33
PS4 написав: Долярчик написав:
PS4 написав:
теща пенсионерка в 3к квартире
поэтому 1 комнату сдает чтоб была прибавка к пенсии и детей не напрягать
поэтому сдавалась комната
основное условие: делать уборку раз в неделю везде в т.ч. на общей территори , в квартире жить по минимуму по максимуму ездить в командировки и к родителям на родину, кушать не готовить, стирать иногда, интернета нет тв тоже, в комнату никого не приводить
.... щось задорого здала з такими вимогами!
рынок показал что это еще дешево. улетела с первого просмотра
обьява на олх провисела 5 часов без оплаты в платные
еще не забывает про коммуналку 50%
как то так.
Вечір окуївних історій від рєспєкта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:40
Serg-ik написав:kingkongovets
Он по образованию физик, юрист и ...Министр сборов и поборов по убеждениям. Потому и не осилил.
Говорит о росте депозитов, не говорит о том, чьи депозиты растут-физиков или юриков? Учитывает рост эмиссии НБУ через ОВГЗ? Смотрит среднюю сумму депозита у физлица?
Говорит о росте торговли. Но её надо рассматривать по регионам.
В камментах правильно написали: торговлю прижали, она вынуждена бить чеки.
Кстати, торговцы импортом снижают свои цены, у них более половины затрат в стоимости товара-валюта, упавшая в цене. Там есть конкуренция. Торговцы и производители отечественного товара цены не снижают. Народ берет импорт
Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук!
Вот и все.
У знакомых глава семейства почти 3 года проработал в Канаде, недавно приехал - купили вторую хату под аренду (правда неудачно - в Аркаде), поехали отдохнули на Шри-Ланке.
В опчем - "Вот он, дешифратор!"(с)
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:51
PS4 написав:
новости с рынка аренды недвиги
тещей сдана комната за 4500грн в течении 5 часов улетела
Хде?
Если Вы не против продублировать здесь:Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:54
change_pm написав: Serg-ik написав: change_pm написав:
А що там Макс? До андролога ходив? Скільки?
в сантиметрах, гривнах или минутах?
Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?
Працюють, як не дивно, заробляють гроші (черговий полтосік для лося), на відміну від форумних балаблів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:45
somilitark написав: change_pm написав:
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?
Об уровне Униных прогнозов складывают легенды
Надо внимательнее следить за форумом,что бы понять всю глубину его мысли
я два года писал что будет отрицательная демография в киеве
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Унуноктий
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:47
change_pm написав: Унуноктий написав:
ещё два года будет отрицательная демография в Киеве
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?
пройдём яму рождаемости 2000 года
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