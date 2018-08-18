somilitark написав:

Dimar написав: Остается только восхититься феноменальной слаженностью действий тысяч риелторов.

Браво! Остается только восхититься феноменальной слаженностью действий тысяч риелторов.Браво!

А что вы смеётесь,я например знаю ситуацию,когда квартира продавалась года 2,панелька,угловая,убитая в хлам,пятый этаж,долго не могли порешать с документами,ибо кроме дочери наследницы вписались ещё племянники,которые мол ухаживали за бабулей.Короче история такая,что квартира хоть и была дешевле рынка,но бабка там вообще не убирала,оказалось,что ей отключили воду за неуплату,свет,уже можете себе прикинуть что за состояние.Так вот к чему я веду,знакомая увидела объяву в интернете и сразу нашла плюсы и напрочь отметала все минусы,мол хороший район,недалеко от мамы,дочь не надо переводить в другую школу,ремонт сделаем потихоньку,ведь хорошо что дёшево,а то не хочу одалживать у друзей.А потом рылы создали ей виртуального конкурента покупателя и знакомая чуть ли не отдаться хотела рылу,только бы ей хату продали,хотя реально покупателей не было,особенно учитывая состояние,цену и характеристики жилья.Теперь мучается,говорит содрала штукатурку,а сс ками всё равно воняет и какой дорогой обходится ремонт ,да и крыша течёт,но дело сделано,котлетка пошла по рукам,а человеку гемор.