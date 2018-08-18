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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3028302930303031

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 22:54

  flyman написав:
  change_pm написав:
  Serg-ik написав:в сантиметрах, гривнах или минутах?


Помітив, що зник investorkiev і AirMax мало з"являється. За Уну пише бот...
Де ж усі?

Працюють, як не дивно, заробляють гроші (черговий полтосік для лося), на відміну від форумних балаблів.

я на ремонты откладываю летом
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:09

  rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук!
Вот и все.

Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ.
Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 23:10

  somilitark написав:
  Dimar написав:Остается только восхититься феноменальной слаженностью действий тысяч риелторов.
Браво!



А что вы смеётесь,я например знаю ситуацию,когда квартира продавалась года 2,панелька,угловая,убитая в хлам,пятый этаж,долго не могли порешать с документами,ибо кроме дочери наследницы вписались ещё племянники,которые мол ухаживали за бабулей.
Короче история такая,что квартира хоть и была дешевле рынка,но бабка там вообще не убирала,оказалось,что ей отключили воду за неуплату,свет,уже можете себе прикинуть что за состояние.
Так вот к чему я веду,знакомая увидела объяву в интернете и сразу нашла плюсы и напрочь отметала все минусы,мол хороший район,недалеко от мамы,дочь не надо переводить в другую школу,ремонт сделаем потихоньку,ведь хорошо что дёшево,а то не хочу одалживать у друзей.
А потом рылы создали ей виртуального конкурента покупателя и знакомая чуть ли не отдаться хотела рылу,только бы ей хату продали,хотя реально покупателей не было,особенно учитывая состояние,цену и характеристики жилья.
Теперь мучается,говорит содрала штукатурку,а сс ками всё равно воняет и какой дорогой обходится ремонт ,да и крыша течёт,но дело сделано,котлетка пошла по рукам,а человеку гемор.

О, была у меня похожая история с агенством " Китеж град". Продавали они двушку на Российской по аукциону, хитрО. Начиналось с цены 27 тыщ. Ты приходишь, смотришь, объявляешь свою цену. И если она окажется наибольшей-покупаешь. Я сказал 29. И типа до конца аукциона моя цена была самой лучшей. Потом они продлили аукцион, и якобы появился конкурент с ценой 31. Я говорю, хер с вами, за 31 тоже возьму. Они-нет, типа цена от тебя теперь должна быть выше. Я пошёл на принцип и сказал, что больше не дам. Через месяц сами перезванивают, типа давай , мы согласны. Тут уже пришёл мой черед их нах посылать. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:09

  zzzzzz написав:Вышли данные по демографии за 2019

Киев
рожденных 32503
умерло 33137
прирост -634
( в 2018 природный прирост +2335,
в 2017 +4551 )

Миграционный прирост 17175
2018 +13942
2017 + 4211

По Украине миграционный прирост 21512

По миграции как-то интересно, неужели в Украине натурализировали за год 21512 иностранцев ? Даже не знаю.

Численность населения Киева
01.01.2020 - 2967360 ( +16541 )
01.01.2019 - 2950819


Где Вы взяли эти цифири?
Они видать посчитали ставших на учет но не отняли сваливших, не снявшихся с учета.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:12

  Унуноктий написав:
  zzzzzz написав:Вышли данные по демографии за 2019

Киев
рожденных 32503
умерло 33137
прирост -634
( в 2018 природный прирост +2335,
в 2017 +4551 )

Миграционный прирост 17175
2018 +13942
2017 + 4211

По Украине миграционный прирост 21512

По миграции как-то интересно, неужели в Украине натурализировали за год 21512 иностранцев ? Даже не знаю.

Численность населения Киева
01.01.2020 - 2967360 ( +16541 )
01.01.2019 - 2950819

ещё два года будет отрицательная демография в Киеве


А что потом?
Нашествие монголо-татар? Или всех женщин обяжут рожать каждые 9 месяцев?
Какие причины такого оптимизма?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:15

  somilitark написав:
  change_pm написав:
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?

Об уровне Униных прогнозов складывают легенды :lol:

Надо внимательнее следить за форумом,что бы понять всю глубину его мысли 8)


А вот это не надо.
Уно демографический кризис предрек много лет назад.
Могу ошибиться, но это раньше чем лет 7 назад.
До меня дошла "глубина глубин" года 4 назад - и-то меня тапками забрасывали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:17

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:400 баксов за аренду, которые плачу сейчас, что-то решают в краткосроке? Если я съеду в свою, все они пойдут на ремонт и мебель поновее. Только то и всего. На сбережения они не повлияют.

вы в Киеве с 2006го если не ошибаюсь?
сколько за 14 лет отлистали "в краткосроке" за это время?


"Тихо!...в смысле - не громко.." (с) Вы так всех оставшихся арендаторов в бетон загоните. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:19

  Унуноктий написав:
  somilitark написав:
  change_pm написав:
А потім що? Чпокатись більше почнуть? Чи негрів завеземо?

Об уровне Униных прогнозов складывают легенды :lol:

Надо внимательнее следить за форумом,что бы понять всю глубину его мысли 8)

я два года писал что будет отрицательная демография в киеве


Подтверждаю.
Каюсь, не сразу проникся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 00:26

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук!
Вот и все.

Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ.
Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.


Часть может и вернется, но остальные будут пытаться попасть в США-Канада-Австралия-Германия. Трудно заставить себя работать за настолько меньшие деньги.
Многие поляки возвращаются в Польшу чтобы уже не работать.
И многие граждане Украины после Польши уже пытаются найти лучшую страну.
rjkz
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  #<1 ... 3028302930303031
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