Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук! Вот и все.
Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ. Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.
Dimar написав:Остается только восхититься феноменальной слаженностью действий тысяч риелторов. Браво!
А что вы смеётесь,я например знаю ситуацию,когда квартира продавалась года 2,панелька,угловая,убитая в хлам,пятый этаж,долго не могли порешать с документами,ибо кроме дочери наследницы вписались ещё племянники,которые мол ухаживали за бабулей. Короче история такая,что квартира хоть и была дешевле рынка,но бабка там вообще не убирала,оказалось,что ей отключили воду за неуплату,свет,уже можете себе прикинуть что за состояние. Так вот к чему я веду,знакомая увидела объяву в интернете и сразу нашла плюсы и напрочь отметала все минусы,мол хороший район,недалеко от мамы,дочь не надо переводить в другую школу,ремонт сделаем потихоньку,ведь хорошо что дёшево,а то не хочу одалживать у друзей. А потом рылы создали ей виртуального конкурента покупателя и знакомая чуть ли не отдаться хотела рылу,только бы ей хату продали,хотя реально покупателей не было,особенно учитывая состояние,цену и характеристики жилья. Теперь мучается,говорит содрала штукатурку,а сс ками всё равно воняет и какой дорогой обходится ремонт ,да и крыша течёт,но дело сделано,котлетка пошла по рукам,а человеку гемор.
О, была у меня похожая история с агенством " Китеж град". Продавали они двушку на Российской по аукциону, хитрО. Начиналось с цены 27 тыщ. Ты приходишь, смотришь, объявляешь свою цену. И если она окажется наибольшей-покупаешь. Я сказал 29. И типа до конца аукциона моя цена была самой лучшей. Потом они продлили аукцион, и якобы появился конкурент с ценой 31. Я говорю, хер с вами, за 31 тоже возьму. Они-нет, типа цена от тебя теперь должна быть выше. Я пошёл на принцип и сказал, что больше не дам. Через месяц сами перезванивают, типа давай , мы согласны. Тут уже пришёл мой черед их нах посылать.
Serg-ik написав:400 баксов за аренду, которые плачу сейчас, что-то решают в краткосроке? Если я съеду в свою, все они пойдут на ремонт и мебель поновее. Только то и всего. На сбережения они не повлияют.
вы в Киеве с 2006го если не ошибаюсь? сколько за 14 лет отлистали "в краткосроке" за это время?
"Тихо!...в смысле - не громко.." (с) Вы так всех оставшихся арендаторов в бетон загоните.
rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук! Вот и все.
Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ. Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.
Часть может и вернется, но остальные будут пытаться попасть в США-Канада-Австралия-Германия. Трудно заставить себя работать за настолько меньшие деньги. Многие поляки возвращаются в Польшу чтобы уже не работать. И многие граждане Украины после Польши уже пытаются найти лучшую страну.
rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук! Вот и все.
Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ. Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.