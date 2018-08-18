Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук! Вот и все.
Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ. Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.
Це ж чудово! Нехай наші работяги повертаються, може хоч ціни на ремонт впадуть...
rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук! Вот и все.
Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ. Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.