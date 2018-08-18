Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук! Вот и все.
Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ. Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.
Це ж чудово! Нехай наші работяги повертаються, може хоч ціни на ремонт впадуть...
Трибека, нельзя вот так просто взять и уйти! Вы в ответе за тех кого заманили (в рОкету). Капитан рОкеты не может тихонько вывалиться через черный люк, пока пассажиры еще на борту и ни сном ни духом, куда на самом деле уже летит рОкета. Так не делается. Вы должны быть здесь и спокойным уверенным голосом сообщать как проходит полет.
airmax78 написав:Трибека, нельзя вот так просто взять и уйти! Вы в ответе за тех кого заманили (в рОкету). Капитан рОкеты не может тихонько вывалиться через черный люк, пока пассажиры еще на борту и ни сном ни духом, куда на самом деле уже летит рОкета. Так не делается. Вы должны быть здесь и спокойным уверенным голосом сообщать как проходит полет.
так и без моих постов очевидно что полет проходит в нормальном режиме.
Пытался сдать квартиру после сьезда квартирантов. Пока сдавал - было 2 предложения ее продать. Спрос на покупку однушек у метро под аренду - огромный.
ОВГЗ дают 10% годовых в гривне + неочевидны и пугают пересичного. Депозиты дают 1-2% годовых в доларах и те же 10% в гривне (не в омнобанках, после налогов), итого, если пополам - то 5% годовых. Самая невзрачная однушка даст 8-9% годовых, при этом она ИНДЕКСИРУЕТСЯ - в случае девала до 50, да даже до 100 грн/дол очевидно что она восстановится в цене и аренда тоже восстановится. Доказано десятилетиями кооперативными квартирами, купленными за 5000 СОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ.
Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.
rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук! Вот и все.
Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ. Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.