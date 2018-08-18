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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3030303130323033>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:52

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук!
Вот и все.

Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ.
Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.


Це ж чудово! Нехай наші работяги повертаються, може хоч ціни на ремонт впадуть...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека, нельзя вот так просто взять и уйти! Вы в ответе за тех кого заманили (в рОкету). Капитан рОкеты не может тихонько вывалиться через черный люк, пока пассажиры еще на борту и ни сном ни духом, куда на самом деле уже летит рОкета. Так не делается. Вы должны быть здесь и спокойным уверенным голосом сообщать как проходит полет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:36

  airmax78 написав:Трибека, нельзя вот так просто взять и уйти! Вы в ответе за тех кого заманили (в рОкету). Капитан рОкеты не может тихонько вывалиться через черный люк, пока пассажиры еще на борту и ни сном ни духом, куда на самом деле уже летит рОкета. Так не делается. Вы должны быть здесь и спокойным уверенным голосом сообщать как проходит полет.


так и без моих постов очевидно что полет проходит в нормальном режиме.

Пытался сдать квартиру после сьезда квартирантов. Пока сдавал - было 2 предложения ее продать. Спрос на покупку однушек у метро под аренду - огромный.

ОВГЗ дают 10% годовых в гривне + неочевидны и пугают пересичного.
Депозиты дают 1-2% годовых в доларах и те же 10% в гривне (не в омнобанках, после налогов), итого, если пополам - то 5% годовых.
Самая невзрачная однушка даст 8-9% годовых, при этом она ИНДЕКСИРУЕТСЯ - в случае девала до 50, да даже до 100 грн/дол очевидно что она восстановится в цене и аренда тоже восстановится. Доказано десятилетиями кооперативными квартирами, купленными за 5000 СОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ.

Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Брать в Навигаторе или возле мусоросжигательного завода?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:30

Что сейчас на первичке хорошего есть чтобы прикупить и под сдачу?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:40

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Я уже выше писал - по данным НБУ переводы от заробитчан достигли рекордных 12 ярдов баксов за прошлый год! ЯРД в МЕСЯЦ! И это ТОЛЬКО через системы перевода платежей, то что видит НБУ! МВФ нерно курит бамбук!
Вот и все.

Вроде читал, что по официальным каналам заходит около 3-4 миллиардов, а остальное - оценки НБУ.
Тут такая тема. Британия ужесточает условия выдачи рабочих виз и пишут, что многим полякам они уже не светят. В Нидерландах некоторые города пытаются ввести квоты на иностранных работников. В общем, есть вероятность, что часть польских гастриков вернется в родные ипеня. Соответственно, мест для украинских останется меньше.


https://biz.liga.net/ekonomika/all/opin ... yh-12-mlrd

Шах и мат:
...И этими неучтенными деньгами как раз и объясняется практически постоянный дефицит внешней торговли Украины, который по итогам 2019 года составил $10,7 млрд

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>...


Читать всем!

Нічого нового.
Укро-їліта добиває залишки радянських ресурсів.
Сама вона не може дати достойну роботу мільйонам людей, і вони змушені емігрувати на чужину.

Чи звернув хто увагу на швидку дегенерацію укро-їліти?

Може, на наступних виборах будемо голосувати за кухарку чи пастуха?
Клоуни і актори - надто розумні для цього народу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:44

  lel написав:Брать в Навигаторе или возле мусоросжигательного завода?

Навигатор.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:07

  investorkiev написав:
  lel написав:Брать в Навигаторе или возле мусоросжигательного завода?

Навигатор.

Нежилое в навигаторе есть?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:08

  investorkiev написав:
  lel написав:Брать в Навигаторе или возле мусоросжигательного завода?

Навигатор.

Абаснуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:29

  lel написав:Брать в Навигаторе или возле мусоросжигательного завода?
Навигатор интересней
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