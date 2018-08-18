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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лют, 2020 16:34
Иду в Одессе по Трассе Здоровья. Впереди идут две молодые девчонки (лет 20-25), обсуждают квартиры в новостройках Одессы. #неправильныемиллениалки
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airmax78
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Додано: Суб 22 лют, 2020 16:42
vst написав: lel написав:
Брать в Навигаторе или возле мусоросжигательного завода?
Навигатор интересней
Правый берег +
Метро. -
Промзона -
Ж.дорога. -
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Додано: Суб 22 лют, 2020 17:02
lel написав: vst написав: lel написав:
Брать в Навигаторе или возле мусоросжигательного завода?
Навигатор интересней
Правый берег +
Метро. -
Промзона -
Ж.дорога. -
ЖК Ревуцький
Проблемный (суды, проверки, протесты) -
Мусоросжигательный завод-
Бортническая станция аэрации -
Левый берег -
Метро+
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vst
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Додано: Суб 22 лют, 2020 17:39
investorkiev написав:Самая невзрачная однушка даст 8-9% годовых
, при этом она ИНДЕКСИРУЕТСЯ - в случае девала до 50, да даже до 100 грн/дол очевидно что она восстановится в цене и аренда тоже восстановится. Доказано десятилетиями кооперативными квартирами, купленными за 5000 СОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ.
1) при девальвации ставка будет 25-35%. ОВГЗ и депо будет по такой цене
2) если вы матрасник то вы герой. Вы можете поменять при 50 курсе, 35% прибыль и еще ревальвация с 50 до 30. А что даст недвига? - Ничего. Там будет 5-6% с амортизацией ремонта и квартиры, а не 8-9%.
UPDATE:
3) после девальвации можно вложится в бетон, если есть хорошие варики по цене -50-60% скидка от цены от реального рынка
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Суб 22 лют, 2020 17:59
investorkiev написав: airmax78 написав:
Трибека, нельзя вот так просто взять и уйти! Вы в ответе за тех кого заманили (в рОкету). Капитан рОкеты не может тихонько вывалиться через черный люк, пока пассажиры еще на борту и ни сном ни духом, куда на самом деле уже летит рОкета. Так не делается. Вы должны быть здесь и спокойным уверенным голосом сообщать как проходит полет.
так и без моих постов очевидно что полет проходит в нормальном режиме.
Пытался сдать квартиру после сьезда квартирантов. Пока сдавал - было 2 предложения ее продать. Спрос на покупку однушек у метро под аренду - огромный.ОВГЗ дают 10% годовых в гривне
+ неочевидны и пугают пересичного.Депозиты дают 1-2% годовых
в доларах и те же 10% в гривне (не в омнобанках, после налогов), итого, если пополам - то 5% годовых.Самая невзрачная однушка даст 8-9% годовых
, при этом она ИНДЕКСИРУЕТСЯ - в случае девала до 50, да даже до 100 грн/дол очевидно что она восстановится в цене и аренда тоже восстановится. Доказано десятилетиями кооперативными квартирами, купленными за 5000 СОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ.
Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА
, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.
... так ще є варіант в бі-ту-бі під 8% тижневих зайти!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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