investorkiev написав:

airmax78 написав: Трибека, нельзя вот так просто взять и уйти! Вы в ответе за тех кого заманили (в рОкету). Капитан рОкеты не может тихонько вывалиться через черный люк, пока пассажиры еще на борту и ни сном ни духом, куда на самом деле уже летит рОкета. Так не делается. Вы должны быть здесь и спокойным уверенным голосом сообщать как проходит полет. Трибека, нельзя вот так просто взять и уйти! Вы в ответе за тех кого заманили (в рОкету). Капитан рОкеты не может тихонько вывалиться через черный люк, пока пассажиры еще на борту и ни сном ни духом, куда на самом деле уже летит рОкета. Так не делается. Вы должны быть здесь и спокойным уверенным голосом сообщать как проходит полет.

так и без моих постов очевидно что полет проходит в нормальном режиме.Пытался сдать квартиру после сьезда квартирантов. Пока сдавал - было 2 предложения ее продать. Спрос на покупку однушек у метро под аренду - огромный.+ неочевидны и пугают пересичного.в доларах и те же 10% в гривне (не в омнобанках, после налогов), итого, если пополам - то 5% годовых., при этом она ИНДЕКСИРУЕТСЯ - в случае девала до 50, да даже до 100 грн/дол очевидно что она восстановится в цене и аренда тоже восстановится. Доказано десятилетиями кооперативными квартирами, купленными за 5000 СОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ.Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как,, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.