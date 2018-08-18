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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 303230333034303530363037>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:14

  Sinica написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.

МБА учит, что это ловушка.
Можете расписать в чём именно видите ловушку?

Піймавшому дно, друге дно в подарунок.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:15

  Sinica написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.

МБА учит, что это ловушка.
Можете расписать в чём именно видите ловушку?

Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:22

  airmax78 написав:
  Sinica написав:
  airmax78 написав:МБА учит, что это ловушка.
Можете расписать в чём именно видите ловушку?

Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
т.е. что рокета смахивает на ценовой пузырь, который может схлопнуться, особенно при очередной волне кризиса в Украине или мире
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Насколько % в Киеве цены оттолкнулись от дна 2016-2017 года?

Я предполагаю, что даже при сдувании пузыря инвест.доходность на этапе "котлован"-"готовый дом" перекроет возможное снижение цен на (условный) "новострой в сданном состоянии".
Другое дело, что пример Аркады и Укрбуда показывает, этап котлована может затянуться на неопределённый период
Востаннє редагувалось Sinica в Суб 22 лют, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:30

  Sinica написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.

МБА учит, что это ловушка.
Можете расписать в чём именно видите ловушку?


  airmax78 написав:Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.


Даже тот же Баффетт держит кеш и ждет кризис в США
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зараз 2006-2007 рік, все ще попереду для "нєдвігі", стабільності гривні та економіки в цілому.

2Sinica "Я предполагаю, что даже при сдувании пузыря инвест.доходность на этапе "котлован"-"готовый дом" перекроет "
Ціна економа в 1000$ (зараз) нічого не перекриє.
Востаннє редагувалось xio13 в Суб 22 лют, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 19:57

  Sinica написав:Насколько % в Киеве цены оттолкнулись от дна 2016-2017 года?

Я предполагаю, что даже при сдувании пузыря инвест.доходность на этапе "котлован"-"готовый дом" перекроет возможное снижение цен на (условный) "новострой в сданном состоянии".
Другое дело, что пример Аркады и Укрбуда показывает, этап котлована может затянуться на неопределённый период

Даже, даже , даже......эхо в ответ...
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А за скоко можно сдавать 1-комнатную 34 метра квартиру на улице Десятинной с видом на Андреевскую церковь? Будет ли популярна долгосрочная аренда или только посуточная?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.

гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:08

  sesk написав:А за скоко можно сдавать 1-комнатную 34 метра квартиру на улице Десятинной с видом на Андреевскую церковь? Будет ли популярна долгосрочная аренда или только посуточная?

Если толковый ремонт то 1.5к
PS4
 
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