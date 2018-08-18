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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лют, 2020 19:14
Sinica написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА
, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.
МБА учит, что это ловушка.
Можете расписать в чём именно видите ловушку?
Піймавшому дно, друге дно в подарунок.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 19:15
Sinica написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА
, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.
МБА учит, что это ловушка.
Можете расписать в чём именно видите ловушку?
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 19:22
airmax78 написав: Sinica написав: airmax78 написав:
МБА учит, что это ловушка.
Можете расписать в чём именно видите ловушку?
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
т.е. что рокета смахивает на ценовой пузырь, который может схлопнуться, особенно при очередной волне кризиса в Украине или мире
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Додано: Суб 22 лют, 2020 19:28
Насколько % в Киеве цены оттолкнулись от дна 2016-2017 года?
Я предполагаю, что даже при сдувании пузыря инвест.доходность на этапе "котлован"-"готовый дом" перекроет возможное снижение цен на (условный) "новострой в сданном состоянии".
Другое дело, что пример Аркады и Укрбуда показывает, этап котлована может затянуться на неопределённый период
Востаннє редагувалось Sinica
в Суб 22 лют, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 19:30
Sinica написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Все. что тут думать? Я вам, Макс удивляюсь. Как, имея деньги и МБА
, живя в стране в буремные 2014-2017 года, как было не набрать однушек под аренду? ДБК4 до сих пор держит для вас приоткрытую дверь - нужно только сделать шаг.
МБА учит, что это ловушка.
Можете расписать в чём именно видите ловушку?
airmax78 написав:
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
Даже тот же Баффетт держит кеш и ждет кризис в США
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 22 лют, 2020 19:56
Зараз 2006-2007 рік, все ще попереду для "нєдвігі", стабільності гривні та економіки в цілому.
2Sinica "Я предполагаю, что даже при сдувании пузыря инвест.доходность на этапе "котлован"-"готовый дом" перекроет "
Ціна економа в 1000$ (зараз) нічого не перекриє.
Востаннє редагувалось xio13
в Суб 22 лют, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 19:57
Sinica написав:
Насколько % в Киеве цены оттолкнулись от дна 2016-2017 года?
Я предполагаю, что даже при сдувании пузыря
инвест.доходность на этапе "котлован"-"готовый дом" перекроет возможное снижение цен на (условный) "новострой в сданном состоянии".
Другое дело, что пример Аркады и Укрбуда показывает, этап котлована может затянуться на неопределённый период
Даже, даже , даже......эхо в ответ...
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:00
А за скоко можно сдавать 1-комнатную 34 метра квартиру на улице Десятинной с видом на Андреевскую церковь? Будет ли популярна долгосрочная аренда или только посуточная?
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sesk
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:07
airmax78 написав:
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:08
sesk написав:
А за скоко можно сдавать 1-комнатную 34 метра квартиру на улице Десятинной с видом на Андреевскую церковь? Будет ли популярна долгосрочная аренда или только посуточная?
Если толковый ремонт то 1.5к
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