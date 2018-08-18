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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30333034303530363037>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 58
Вже навіть перевищили
43%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
21%
12
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Зараз 2006-2007 рік, все ще попереду для "нєдвігі", стабільності гривні та економіки в цілому.

дуже цікаво скільки ж років вам було у 2007 році?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 22 лют, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:11

...а по темі гілки є теж.... в кінці червоним!

.. кожен має право вибору!©

... давайте розбиратись....
- контора = магазини з ювеліркою - так? - так!
- доки на продаж ювелірки мають? - так!
- у нас кешбек дозволений? - так!
- подарунки/акції/розіграші призів можуть проводити? - так!
- люди добровільно туди гроші несуть? - так!
- і т. д. і т. п......

- то що - не так?

хххххххх

.. і взагалі, були якісь закиди тут, чи на іншій гілці, що то всьо фігня і заробити у цій піраміді - НЕМОЖЛИВО!
...тому я взяв, і зробив "реаліті шоу" :mrgreen: , щоб на своєму прикладі показати - чи можна, чи ні!

- але, ми вже чітко знаємо, що МОЖНА! - хто зайшов 3-4міс тому і вивів своє, а не докладав - вже отримує ЧИСТИЙ ПРИБУТОК!!!
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

ххххххххх

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ні, ця контора не принесе радості і задоволення при таких сумах

- її треба сприймати, як лотерею/казино.... - можна подвоїти суму, а можна і все втратити.... - як повезе :) (по-ходу, ті самі "гральні автомати", тільки в довгу...)

- я собі сьогодні уявив, що вкласти гроші в цю піраміду, це як засунути руку(чи пальця - залежить, яку суму ви вклали))) ) в розкриту пащу крокодила.... і, там схопивши мішечок з золотими монетами, помаленько-потихенько витягуєте свою руку/пальця з пащі протягом трьох місяців))
- тут теж, все залежить, коли "клацне" пащею крокодил!
- можна і руки/пальця позбутись.....- а можна половину, чи частину... - а можна не тільки свою руку витягнути/зберегти, а ще й разом з золотими монетами!
- от тільки, що тут, а що там - майже однакова небезпека! :)

  Вкладчик1234 написав:Есть ещё "вазьму квартиру в ипатеку, и пусть квартиранты её выплачивают!"

- і таке є :)
- але це все вводить в оману Кіосаки з американськими законами і різні "мрочковські" з їхніми раша-законами..... - так, у них щось подібне можна(чи було можна) провернути.....
- а от у нас в реаліях України - аби половину іпотеки перекривали б орендарі - було б за щастя!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:16

  PS4 написав:
  sesk написав:А за скоко можно сдавать 1-комнатную 34 метра квартиру на улице Десятинной с видом на Андреевскую церковь? Будет ли популярна долгосрочная аренда или только посуточная?

Если толковый ремонт то 1.5к

Комната очень маленькая. За 23 тыщи не особо и хотят.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... H7hD9.html
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:21

  Прохожий написав:
  xio13 написав:Зараз 2006-2007 рік, все ще попереду для "нєдвігі", стабільності гривні та економіки в цілому.

дуже цікаво скільки ж років вам було у 2007 році?

Для недвиги сейчас 2002 год.
Впереди 6-8 лет стремительного роста

Пока на пох 1м не станет стоить 3к долл на котловане, нечего дергаться
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:23

  sesk написав:
  PS4 написав:
  sesk написав:А за скоко можно сдавать 1-комнатную 34 метра квартиру на улице Десятинной с видом на Андреевскую церковь? Будет ли популярна долгосрочная аренда или только посуточная?

Если толковый ремонт то 1.5к

Комната очень маленькая. За 23 тыщи не особо и хотят.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... H7hD9.html

Я говорю ЕСЛИ ТОЛКОВЫЙ РЕМОНТ а не бабушатник
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:25

  sesk написав:
  PS4 написав:
  sesk написав:А за скоко можно сдавать 1-комнатную 34 метра квартиру на улице Десятинной с видом на Андреевскую церковь? Будет ли популярна долгосрочная аренда или только посуточная?

Если толковый ремонт то 1.5к

Комната очень маленькая. За 23 тыщи не особо и хотят.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... H7hD9.html

так это конура а не квартира. 2й этаж, рекламные фотки с 12го. комната что поставь что положи. там студию нужно делать а не свежий ремонт в кухне :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:26

  PS4 написав:
  Прохожий написав:
  xio13 написав:Зараз 2006-2007 рік, все ще попереду для "нєдвігі", стабільності гривні та економіки в цілому.

дуже цікаво скільки ж років вам було у 2007 році?

Для недвиги сейчас 2002 год.
Впереди 6-8 лет стремительного роста

Пока на пох 1м не станет стоить 3к долл на котловане, нечего дергаться

может пару триггеров кроме рынка земли?..
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:30

так это конура а не квартира. 2й этаж, рекламные фотки с 12го. комната что поставь что положи. там студию нужно делать а не свежий ремонт в кухне :roll:[/quote]
Можно за сумму продажи купить 2 однухи на массивах. 2 на массивах выгоднее сдавать?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:31

  PS4 написав:
  Прохожий написав:
  xio13 написав:Зараз 2006-2007 рік, все ще попереду для "нєдвігі", стабільності гривні та економіки в цілому.

дуже цікаво скільки ж років вам було у 2007 році?

Для недвиги сейчас 2002 год.
Впереди 6-8 лет стремительного роста

Пока на пох 1м не станет стоить 3к долл на котловане, нечего дергаться

Рєспєкта, ріст до 3куе м2 по індексу домік.нет, як у 2008, чи ще вишєє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:32

-99% изношенного жилья
- ставка кредитования ипотеки в ближ время станет 10%. Уже 14%
- эмиграция населения в столицу ещё большими темпами
- сама низшая цена на недвигу в европейской столице
- рост доходов населения (особенно в Киеве)
- отсутсвие альтернатив инвестирования
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