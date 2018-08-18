Долярчик написав:

Квесторе_поверніться написав: Ні, ця контора не принесе радості і задоволення при таких сумах Ні, ця контора не принесе радості і задоволення при таких сумах

Вкладчик1234 написав: Есть ещё "вазьму квартиру в ипатеку, и пусть квартиранты её выплачивают!" Есть ещё "вазьму квартиру в ипатеку, и пусть квартиранты её выплачивают!"



- але це все вводить в оману Кіосаки з американськими законами і різні "мрочковські" з їхніми раша-законами..... - так, у них щось подібне можна(чи було можна) провернути.....

- а от у нас в реаліях України - аби половину іпотеки перекривали б орендарі - було б за щастя! і таке є- але це все вводить в оману Кіосаки з американськими законами і різні "мрочковські" з їхніми раша-законами..... - так, у них щось подібне можна(чи було можна) провернути.....- а от у нас в реаліях України - аби половину іпотеки перекривали б орендарі - було б за щастя!

- її треба сприймати, як лотерею/казино.... - можна подвоїти суму, а можна і все втратити.... - як повезе(по-ходу, ті самі "гральні автомати", тільки в довгу...)- я собі сьогодні уявив, що вкласти гроші в цю піраміду, це як засунути руку(чи пальця - залежить, яку суму ви вклали))) ) в розкриту пащу крокодила.... і, там схопивши мішечок з золотими монетами, помаленько-потихенько витягуєте свою руку/пальця з пащі протягом трьох місяців))- тут теж, все залежить, коли "клацне" пащею крокодил!- можна і руки/пальця позбутись.....- а можна половину, чи частину... - а можна не тільки свою руку витягнути/зберегти, а ще й разом з золотими монетами!- от тільки, що тут, а що там - майже однакова небезпека!