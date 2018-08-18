Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... давайте розбиратись.... - контора = магазини з ювеліркою - так? - так! - доки на продаж ювелірки мають? - так! - у нас кешбек дозволений? - так! - подарунки/акції/розіграші призів можуть проводити? - так! - люди добровільно туди гроші несуть? - так! - і т. д. і т. п......
- то що - не так?
хххххххх
.. і взагалі, були якісь закиди тут, чи на іншій гілці, що то всьо фігня і заробити у цій піраміді - НЕМОЖЛИВО! ...тому я взяв, і зробив "реаліті шоу" , щоб на своєму прикладі показати - чи можна, чи ні!
- але, ми вже чітко знаємо, що МОЖНА! - хто зайшов 3-4міс тому і вивів своє, а не докладав - вже отримує ЧИСТИЙ ПРИБУТОК!!!
ххххххххх
Долярчик написав:
Квесторе_поверніться написав:Ні, ця контора не принесе радості і задоволення при таких сумах
- її треба сприймати, як лотерею/казино.... - можна подвоїти суму, а можна і все втратити.... - як повезе (по-ходу, ті самі "гральні автомати", тільки в довгу...)
- я собі сьогодні уявив, що вкласти гроші в цю піраміду, це як засунути руку(чи пальця - залежить, яку суму ви вклали))) ) в розкриту пащу крокодила.... і, там схопивши мішечок з золотими монетами, помаленько-потихенько витягуєте свою руку/пальця з пащі протягом трьох місяців)) - тут теж, все залежить, коли "клацне" пащею крокодил! - можна і руки/пальця позбутись.....- а можна половину, чи частину... - а можна не тільки свою руку витягнути/зберегти, а ще й разом з золотими монетами! - от тільки, що тут, а що там - майже однакова небезпека!
Вкладчик1234 написав:Есть ещё "вазьму квартиру в ипатеку, и пусть квартиранты её выплачивают!"
- і таке є - але це все вводить в оману Кіосаки з американськими законами і різні "мрочковські" з їхніми раша-законами..... - так, у них щось подібне можна(чи було можна) провернути..... - а от у нас в реаліях України - аби половину іпотеки перекривали б орендарі - було б за щастя!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
так это конура а не квартира. 2й этаж, рекламные фотки с 12го. комната что поставь что положи. там студию нужно делать а не свежий ремонт в кухне [/quote] Можно за сумму продажи купить 2 однухи на массивах. 2 на массивах выгоднее сдавать?
-99% изношенного жилья - ставка кредитования ипотеки в ближ время станет 10%. Уже 14% - эмиграция населения в столицу ещё большими темпами - сама низшая цена на недвигу в европейской столице - рост доходов населения (особенно в Киеве) - отсутсвие альтернатив инвестирования