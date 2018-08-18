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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:34
flyman написав:
Рєспєкта, ріст до 3куе м2 по індексу домік.нет, як у 2008, чи ще вишєє?
100% перерисуем хаи
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PS4
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:37
PS4 написав:
-99% изношенного жилья
- ставка кредитования ипотеки в ближ время станет 10%. Уже 14%
- эмиграция населения в столицу ещё большими темпами
- сама низшая цена на недвигу в европейской столице
- рост доходов населения (особенно в Киеве)
- отсутсвие альтернатив инвестирования
По поводу ставки - особо улыбнуло)))
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antey1969
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:37
Что тебя улыбнуло?
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PS4
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:40
PS4 написав:
-99% изношенного жилья
- ставка кредитования ипотеки в ближ время станет 10%. Уже 14%
- эмиграция населения в столицу ещё большими темпами
- сама низшая цена на недвигу в европейской столице
- рост доходов населения (особенно в Киеве)
- отсутсвие альтернатив инвестирования
Вы описали всё для печерска и центра. Но не для ПОХа. Там в центре уже в новом жилье цены стартуют от 180к или от 240к. Сейчас вложится чтобы цена была как Сан-Францисского 1-5млн$? Сейчас уже вершина ракеты. Не думаю что будет 1-2млн$ в центре.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:42
airmax78 написав:
Иду в Одессе по Трассе Здоровья. Впереди идут две молодые девчонки (лет 20-25), обсуждают квартиры в новостройках Одессы. #неправильныемиллениалки
Так они их не хотят покупать,они хотят их просто получить,или нет для вас разницы?
Плюс ну не все же всю жизнь говорят об одном,а сами на съёмных хрущиках или с мамой.
А о чём им мечтать\давить из папиков?
Подвал на Поскоте?
Или новострой?
А чего это вы пристраиваетесь за девочками?
Доктор посоветовал?
п.с. Вот люди спрашивают,а куда можно вкопытиться в новострое,реально вариантов очень мало,а те кто бодро строит,так вообще кроме ДБК4 ничего в голову не приходит,а Варшавский по цена берега попутал(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:45
airmax78 написав:
Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
Мне нравится ваша последовательность,самое время зарыть 200 кило денег
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:50
Прохожий написав: airmax78 написав:
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?
Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:53
proftpd66 написав:
Вы описали всё для печерска
PS4 написав:
-99% изношенного жилья
- ставка кредитования ипотеки в ближ время станет 10%. Уже 14%
- эмиграция населения в столицу ещё большими темпами
- сама низшая цена на недвигу в европейской столице
- рост доходов населения (особенно в Киеве)
- отсутсвие альтернатив инвестирования
и центра. Но не для ПОХа. Там в центре уже в новом жилье цены стартуют от 180к или от 240к. Сейчас вложится чтобы цена была как Сан-Францисского 1-5млн$? Сейчас уже вершина ракеты. Не думаю что будет 1-2млн$ в центре.
гуру, все еще сдаете 2к хрущь возле м.Печерская за 5кгрн?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:55
rjkz написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?
Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?
еще усиливается глобализация
. Мне по телефону сказали что один Миша с ледибоями уединятся. Недавно разбил массажный салон, что его плохо обслужили и его накрыли индусы полицейские.
вот, результат безвiза.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 22 лют, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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