Додано: Суб 22 лют, 2020 20:42

airmax78 написав: Иду в Одессе по Трассе Здоровья. Впереди идут две молодые девчонки (лет 20-25), обсуждают квартиры в новостройках Одессы. #неправильныемиллениалки Иду в Одессе по Трассе Здоровья. Впереди идут две молодые девчонки (лет 20-25), обсуждают квартиры в новостройках Одессы. #неправильныемиллениалки

Так они их не хотят покупать,они хотят их просто получить,или нет для вас разницы?Плюс ну не все же всю жизнь говорят об одном,а сами на съёмных хрущиках или с мамой.А о чём им мечтать\давить из папиков?Подвал на Поскоте?Или новострой?А чего это вы пристраиваетесь за девочками?Доктор посоветовал?п.с. Вот люди спрашивают,а куда можно вкопытиться в новострое,реально вариантов очень мало,а те кто бодро строит,так вообще кроме ДБК4 ничего в голову не приходит,а Варшавский по цена берега попутал(((