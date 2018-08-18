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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3034303530363037

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 59
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:15

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.

гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?

Это к большим потерям гривнедеполюдей в результате девальвации гривны.

согласен, но есть БОЛЬШОЙ вопрос када девальвация?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:20

  PS4 написав:Что тебя улыбнуло?

Нельзя в таком возрасте верить в сказки, даже если их рассказывает дядя на красивом зеленом самокате.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:22

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.

гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?


Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?

Думаю, с таким провалом по налогам и сборам будет не до ипотеки. Уже весной ждем секвестр бюджета.
antey1969
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  #<1 ... 3034303530363037
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