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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 22 лют, 2020 21:15
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?
Это к большим потерям гривнедеполюдей в результате девальвации гривны.
согласен, но есть БОЛЬШОЙ вопрос када девальвация?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 22 лют, 2020 22:20
PS4 написав:
Что тебя улыбнуло?
Нельзя в таком возрасте верить в сказки, даже если их рассказывает дядя на красивом зеленом самокате.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 22:22
rjkz написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.
гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?
Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?
Думаю, с таким провалом по налогам и сборам будет не до ипотеки. Уже весной ждем секвестр бюджета.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:10
Ось листаю олх, і реально бачу що подорожчали самі дешеві варіанти, вірніше їх купили, можливо для альтернативи депозитам у розмірі 700к-1млн грн.
Всі варіанти з ремонтами у діапазоні 70-100к$ як були і є. Ніякої рокети немає. Просто юні лендлорди вирішили стартонути в орендному бізнесі, а всі ми знаємо що коли навіть чистильщик взуття приїхавши з Щуцина купує однуху під сдачу, то ховайся...
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:43
xio13 написав:
Ось листаю олх, і реально бачу що подорожчали самі дешеві варіанти, вірніше їх купили, можливо для альтернативи депозитам у розмірі 700к-1млн грн.
Всі варіанти з ремонтами у діапазоні 70-100к$ як були і є. Ніякої рокети немає. Просто юні лендлорди вирішили стартонути в орендному бізнесі, а всі ми знаємо що коли навіть чистильщик взуття приїхавши з Щуцина купує однуху під сдачу, то ховайся...
пасажыры ломанулись в лэндлорды. ожидают девала потому из овгз и грндепо пошли за недвигой арендной ибо катлета ляжку жжет. вот их и просекли. и рокетта нарисовалась. сейчас побреют на рокетте, потом на девале и складке цен на недвигу - полтосик жил, полтосик жыв, полтосик будет жыть. ричард талер. поведенческая психология
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Додано: Нед 23 лют, 2020 01:07
Прохожий написав: rjkz написав:
Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Прохожий написав:
гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?
это строительство частных домов в ЗУ и новостроев в условных Хмельницком/Тернополе
Киев стоит особняком, тут топлива хватает)
Ну совсем не согласен. Прошли времена когда заробитчане ехали преимущественно с ЗУ.
Уже привел пример знакомых (Киев), когда результатом 3 летних скитаний по Канаде стала инвестиция в бетон под аренду. Моя соседка купила квартиру после работы в США для собственного проживания, а когда пришел кризис и цены шмякнулись об пол - еще 2 1к под аренду купила. Если говорить не только в контексте аренды, то еще 2 знакомых обзавелись 3 к на заработанные за бугром деньги - Канада и Юговосточная Азия.
Или у Вас все еще заробитчане ассоциируются с Польшей и клубникой?
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