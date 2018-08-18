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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3034303530363037

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 59
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
14%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:15

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.

гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?

Это к большим потерям гривнедеполюдей в результате девальвации гривны.

согласен, но есть БОЛЬШОЙ вопрос када девальвация?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:20

  PS4 написав:Что тебя улыбнуло?

Нельзя в таком возрасте верить в сказки, даже если их рассказывает дядя на красивом зеленом самокате.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:22

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.

гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?


Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?

Думаю, с таким провалом по налогам и сборам будет не до ипотеки. Уже весной ждем секвестр бюджета.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ось листаю олх, і реально бачу що подорожчали самі дешеві варіанти, вірніше їх купили, можливо для альтернативи депозитам у розмірі 700к-1млн грн.

Всі варіанти з ремонтами у діапазоні 70-100к$ як були і є. Ніякої рокети немає. Просто юні лендлорди вирішили стартонути в орендному бізнесі, а всі ми знаємо що коли навіть чистильщик взуття приїхавши з Щуцина купує однуху під сдачу, то ховайся...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:43

  xio13 написав:Ось листаю олх, і реально бачу що подорожчали самі дешеві варіанти, вірніше їх купили, можливо для альтернативи депозитам у розмірі 700к-1млн грн.

Всі варіанти з ремонтами у діапазоні 70-100к$ як були і є. Ніякої рокети немає. Просто юні лендлорди вирішили стартонути в орендному бізнесі, а всі ми знаємо що коли навіть чистильщик взуття приїхавши з Щуцина купує однуху під сдачу, то ховайся...

пасажыры ломанулись в лэндлорды. ожидают девала потому из овгз и грндепо пошли за недвигой арендной ибо катлета ляжку жжет. вот их и просекли. и рокетта нарисовалась. сейчас побреют на рокетте, потом на девале и складке цен на недвигу - полтосик жил, полтосик жыв, полтосик будет жыть. ричард талер. поведенческая психология
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:07

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?


Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?

это строительство частных домов в ЗУ и новостроев в условных Хмельницком/Тернополе
Киев стоит особняком, тут топлива хватает)


Ну совсем не согласен. Прошли времена когда заробитчане ехали преимущественно с ЗУ.
Уже привел пример знакомых (Киев), когда результатом 3 летних скитаний по Канаде стала инвестиция в бетон под аренду. Моя соседка купила квартиру после работы в США для собственного проживания, а когда пришел кризис и цены шмякнулись об пол - еще 2 1к под аренду купила. Если говорить не только в контексте аренды, то еще 2 знакомых обзавелись 3 к на заработанные за бугром деньги - Канада и Юговосточная Азия.
Или у Вас все еще заробитчане ассоциируются с Польшей и клубникой?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 04:42

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я снова слышу вокруг разговоры о недвиге, покупке квартир, и т.п. Все у кого есть деньги - покупают недвигу. А мы ведь не в Лондоне живем - мы живем на территории высокорискового инвестирования.

гривнедепо в привате 11% грязнами, за 2 мес -6%
к чему это?
мож к ипотеке по 10% к лету?
теория рОкеты!?


Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?

Число гастарбайтеров только увеличивается(хвала безвизу). А едут на заработки в основном из епеней. Поэтому первая цель будет покупка в Киеве, а не в ЕС. Там всё-таки гораздо дороже.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 09:22

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:
Мне кажется, что в данный момент функцию топлива для ракеты выполняют переводы заробитчан, так сказать первая ступень.
Вопрос - во второй ступени топливо есть, то есть будет ипотека или нет? Если нет, то хватит ли топлива первой ступени для вывода на орбиту или подпрыгнули и домкратом вниз?

это строительство частных домов в ЗУ и новостроев в условных Хмельницком/Тернополе
Киев стоит особняком, тут топлива хватает)


Ну совсем не согласен. Прошли времена когда заробитчане ехали преимущественно с ЗУ.
Уже привел пример знакомых (Киев), когда результатом 3 летних скитаний по Канаде стала инвестиция в бетон под аренду. Моя соседка купила квартиру после работы в США для собственного проживания, а когда пришел кризис и цены шмякнулись об пол - еще 2 1к под аренду купила. Если говорить не только в контексте аренды, то еще 2 знакомых обзавелись 3 к на заработанные за бугром деньги - Канада и Юговосточная Азия.
Или у Вас все еще заробитчане ассоциируются с Польшей и клубникой?

Я колись пояснював пану Фейслесу, що мешканці Києва також масово їдуть на заробки в Європу та Америку. Він не вірив, розказував про окуєнні заробки таксистів і електриків в Києві.
Недарма тут є вислів "Київ Фейслеса", який вельми далеко від народа...

До речі, де свіжі байки про парковщиків і електриків в Києві з ЗП 1500 Дол/міс? Чому ніхто не лапшає???

Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:21

  Frant написав:
Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.

Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:29

  antey1969 написав:
  PS4 написав:Что тебя улыбнуло?

Нельзя в таком возрасте верить в сказки, даже если их рассказывает дядя на красивом зеленом самокате.


14,3% есть уже сейчас и нет комиссий, но на выборочное жилье и новое тоже
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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  #<1 ... 3034303530363037
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