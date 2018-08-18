RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3035303630373038

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:23

Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:27

  airmax78 написав:
  Frant написав:Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:00

  asti написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...


А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!
change_pm
 
Повідомлень: 934
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3035303630373038
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Ethereum, Investor_K, jump, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1770, 1771, 1772
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17715 2855448
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 00:58
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194338
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17551)
23.02.2020 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.