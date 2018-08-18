Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!
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Додано: Нед 23 лют, 2020 11:23
Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 23 лют, 2020 11:27
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:00
А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!
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