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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 11:23
Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 23 лют, 2020 11:27
airmax78 написав: Frant написав:
Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 23 лют, 2020 12:00
asti написав: airmax78 написав: Frant написав:
Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии
. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!
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