Додано: Нед 23 лют, 2020 12:36

proftpd66 написав: antey1969 написав: PS4 написав: Что тебя улыбнуло? Что тебя улыбнуло?

Тут цікаве питання із іпотекою.

Якщо депонарід забере свою гришу та долярчики та нонесе на РН, звідки появляться гроші в БСУ. Не забуваємо ще про провал виконання бюджету і втрата інтересу до ОВДП.

