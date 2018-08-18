Додано: Нед 23 лют, 2020 13:22

asti написав: Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку

на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.

Вот до чего людей рОкета довела! Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушкуна среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.Вот до чего людей рОкета довела!

Вы на какой планете живете?последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.это показатель что мало денег у народа, 2к и 3к в цене будут падать относительно 1к. Можно будет взять треху очень большую, переделать в три однухи и сдавать по 9-13к, вместо 15к.