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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3036303730383039>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 11:27

  airmax78 написав:
  Frant написав:Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:00

  asti написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...


А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:32

Ну, ремонт, это такое, можно и самому сделать, а можно и так сдать, подешевле.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:36

  proftpd66 написав:
  antey1969 написав:
  PS4 написав:Что тебя улыбнуло?

Нельзя в таком возрасте верить в сказки, даже если их рассказывает дядя на красивом зеленом самокате.


14,3% есть уже сейчас и нет комиссий, но на выборочное жилье и новое тоже

Тут цікаве питання із іпотекою.
Якщо депонарід забере свою гришу та долярчики та нонесе на РН, звідки появляться гроші в БСУ. Не забуваємо ще про провал виконання бюджету і втрата інтересу до ОВДП.
Нас чекають цікаві часи.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:08

  asti написав:прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
При каком курсе было 40 и при каком 45? Предположу, что цена во вторичке в гривне осталась +- такая же.

Будет дорожай в $ при дальнейшей ревальвации и снижении % ставок.

Будет остановка роста цен в $ при сохрании статус кво (доллар по 24-25, ипотека по ~15%, учетная ставка 11%)
Востаннє редагувалось Sinica в Нед 23 лют, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:12

  flyman написав:Якщо депонарід забере свою гришу та долярчики та нонесе на РН, звідки появляться гроші в БСУ.
Откуда взять деньги в для ипотечного кредитования? Разве банки не могут по мультипликатору к капиталу привлечь заёмные средства с внешних источников? Выпустить свои облигации и под эти деньги выдать кредиты.
Были бы надежные заемщики, а деньги для них найдутся. Для начала заберут деньги с депосертификатов в НБУ.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:22

  asti написав:Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!


Вы на какой планете живете? :)

последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.

это показатель что мало денег у народа, 2к и 3к в цене будут падать относительно 1к. Можно будет взять треху очень большую, переделать в три однухи и сдавать по 9-13к, вместо 15к.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:25

  proftpd66 написав:Вы на какой планете живете? :)

последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.

это показатель что мало денег у народа, 2к и 3к в цене будут падать относительно 1к. Можно будет взять треху очень большую, переделать в три однухи и сдавать по 9-13к, вместо 15к.

Переделанные однухи за 9-13 штук? Это разве что в центре. На Троещине такая переделка на 5500 максимум потянет.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:25

  Sinica написав:
  flyman написав:Якщо депонарід забере свою гришу та долярчики та нонесе на РН, звідки появляться гроші в БСУ.
Откуда взять деньги в для ипотечного кредитования? Разве банки не могут по мультипликатору к капиталу привлечь заёмные средства с внешних источников? Выпустить свои облигации и под эти деньги выдать кредиты.
Были бы надежные заемщики, а деньги для них найдутся. Для начала заберут деньги с депосертификатов в НБУ.

А звідки вони там взялися?
Фізики та юрики занесли в БСУ.
Чи Мінфін емітував а НБУ надрукував і роздав банкам, а потім їм ще платить % з депосертифікатів та ОВДП.
Містика з іпотекою
Ще ж не відкашляли докризову іпотеку 2005-2008 рр.
Як там із захистом кредитора?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:30

  rjkz написав:Ну совсем не согласен. Прошли времена когда заробитчане ехали преимущественно с ЗУ.
Уже привел пример знакомых (Киев), когда результатом 3 летних скитаний по Канаде стала инвестиция в бетон под аренду. Моя соседка купила квартиру после работы в США для собственного проживания, а когда пришел кризис и цены шмякнулись об пол - еще 2 1к под аренду купила. Если говорить не только в контексте аренды, то еще 2 знакомых обзавелись 3 к на заработанные за бугром деньги - Канада и Юговосточная Азия.
Или у Вас все еще заробитчане ассоциируются с Польшей и клубникой?


e-commerce, IT експорт послуг, дрібний экспорт товарів до європи та США - це фактично тіньове (безвиїздне) заробітчанство, яке дуже важко порахувати. але гроші воно приносить
главное оружие рашистов - ложь
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