RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3036303730383039

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.
Один сегмент росте, інший падає.
Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17421
З нами з: 09.03.14
Подякував: 995 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:31

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:Вы на какой планете живете? :)

последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.

это показатель что мало денег у народа, 2к и 3к в цене будут падать относительно 1к. Можно будет взять треху очень большую, переделать в три однухи и сдавать по 9-13к, вместо 15к.

Переделанные однухи за 9-13 штук? Это разве что в центре. На Троещине такая переделка на 5500 максимум потянет.


да, речь идет про большую квартиру в новом доме, на ПОХе африканочка снимала за примерно 10к-12к. От метро минут 10 пешком.

три однухи можно сделать по 40-50метров. И сдача будет реальная по 10-12. Смарт 25-30метро, Уже сдавали по 10к ближе к центру, но по 12 никто не хотел. А если 50метров, то можно вытянуть 8к-11к

airmax78 постил видео, где рассказывают про цены в Москве.

если идет огромный спрос на 1к, то на 2к-4к спроса не будет. И строители могут снижать цену на 2к-3к. Тем самым цена на рынка опять упадет или упадет спрос, а цену будут держать упоротые.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 22.12.16
Подякував: 157 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:34

  flyman написав:До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.
Один сегмент росте, інший падає.
Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"

А если это не рОкета, а "жирные коты" смещаются в эконом-сегмент?
В таком случае, когда они отоварятся, нас ждёт классическая ЯЗ

Может они просто обсмотрелись Мрочковского, и решили брать количеством? Типа "на дешевое всегда есть спрос", "диверсифицироваться на несколько мелких объектов", "масштабироваться", и т.п.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10557
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6562 раз.
Подякували: 2839 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:47

Вот КМБ стоит очередной мордор в ипенях позле Ж/Д по огромной цене.

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kaunaskaya-27

Я прошелся вдоль набережной, где ЖК Сонячная Ривьера и ЖК Каховский. Сразу видно что передоз на рынке. Очень много строек уже построенных и много сдано. И есть еще много земли для стройки. Уже цены должны падать, а не расти :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 22.12.16
Подякував: 157 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:48

  change_pm написав:
  asti написав:Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...


А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!

а ви в 2009 , 2015 цины бачили? хто ж хотив так продавати? но пришлось , рынок показал новую реальность
serp6769
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 22.10.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3036303730383039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: serp6769 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1770, 1771, 1772
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17715 2855519
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 00:58
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10428
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17557)
23.02.2020 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.