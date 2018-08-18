До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.
Один сегмент росте, інший падає.
Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.
Один сегмент росте, інший падає.
Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:31
да, речь идет про большую квартиру в новом доме, на ПОХе африканочка снимала за примерно 10к-12к. От метро минут 10 пешком.
три однухи можно сделать по 40-50метров. И сдача будет реальная по 10-12. Смарт 25-30метро, Уже сдавали по 10к ближе к центру, но по 12 никто не хотел. А если 50метров, то можно вытянуть 8к-11к
airmax78 постил видео, где рассказывают про цены в Москве.
если идет огромный спрос на 1к, то на 2к-4к спроса не будет. И строители могут снижать цену на 2к-3к. Тем самым цена на рынка опять упадет или упадет спрос, а цену будут держать упоротые.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:34
А если это не рОкета, а "жирные коты" смещаются в эконом-сегмент?
В таком случае, когда они отоварятся, нас ждёт классическая ЯЗ
Может они просто обсмотрелись Мрочковского, и решили брать количеством? Типа "на дешевое всегда есть спрос", "диверсифицироваться на несколько мелких объектов", "масштабироваться", и т.п.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:47
Вот КМБ стоит очередной мордор в ипенях позле Ж/Д по огромной цене.
Я прошелся вдоль набережной, где ЖК Сонячная Ривьера и ЖК Каховский. Сразу видно что передоз на рынке. Очень много строек уже построенных и много сдано. И есть еще много земли для стройки. Уже цены должны падать, а не расти
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Нед 23 лют, 2020 13:48
а ви в 2009 , 2015 цины бачили? хто ж хотив так продавати? но пришлось , рынок показал новую реальность
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