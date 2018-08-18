Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.
это показатель что мало денег у народа, 2к и 3к в цене будут падать относительно 1к. Можно будет взять треху очень большую, переделать в три однухи и сдавать по 9-13к, вместо 15к.
Переделанные однухи за 9-13 штук? Это разве что в центре. На Троещине такая переделка на 5500 максимум потянет.
да, речь идет про большую квартиру в новом доме, на ПОХе африканочка снимала за примерно 10к-12к. От метро минут 10 пешком.
три однухи можно сделать по 40-50метров. И сдача будет реальная по 10-12. Смарт 25-30метро, Уже сдавали по 10к ближе к центру, но по 12 никто не хотел. А если 50метров, то можно вытянуть 8к-11к
airmax78 постил видео, где рассказывают про цены в Москве.
если идет огромный спрос на 1к, то на 2к-4к спроса не будет. И строители могут снижать цену на 2к-3к. Тем самым цена на рынка опять упадет или упадет спрос, а цену будут держать упоротые.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Я прошелся вдоль набережной, где ЖК Сонячная Ривьера и ЖК Каховский. Сразу видно что передоз на рынке. Очень много строек уже построенных и много сдано. И есть еще много земли для стройки. Уже цены должны падать, а не расти
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
asti написав:Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро. В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!
а ви в 2009 , 2015 цины бачили? хто ж хотив так продавати? но пришлось , рынок показал новую реальность
asti написав:Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро. В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!
а ви в 2009 , 2015 цины бачили? хто ж хотив так продавати? но пришлось , рынок показал новую реальность
1.Это было временно. 2. в 2009 продавали те, у кого ипотека за горло держала. у кого этого не было - ждали конца кризиса (правда так и не дождались) 3. сейчас берут на 70% под аренду - поэтому далеко не все будут пытаться спекульнуть на волнах цен.
Frant написав:Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро. В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
Ні,не будуть. Минулий рік пройшов під знаком старта клоуна і зеКоманди. Нинішній рік - пройде під знаком його опускання і занепаду.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Я розмовляв з знайомим ріелтором - дійсно, ціни вторинки за останні пару років виросли лише на найдешевше бюджетне житло. Решта КржН - без помітних змін.
Просто этот риелтер работает в самом дешевом сегменте и об остальном рынке ничего не знает.
Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро. В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
Если "землю" примут, то рОкета продолжится, щетаю... Рассмотрели половину поправок из 4000.
asti написав:прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
При каком курсе было 40 и при каком 45? Предположу, что цена во вторичке в гривне осталась +- такая же.
Будет дорожай в $ при дальнейшей ревальвации и снижении % ставок.
Будет остановка роста цен в $ при сохрании статус кво (доллар по 24-25, ипотека по ~15%, учетная ставка 11%)
Курс доллара слабо повлиял на рОкету. В основном это остановка Укрбуд и Аркады. Мониторил ОЛХ, продажа -или новострой, или почти новострой по дорогим ценам. Позднесовковых или раннеукраинских дешёвых вариантов единицы!