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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:51
sesk написав:
Если "землю" примут, то рОкета продолжится, щетаю...
Рассмотрели половину поправок из 4000.
Давайте розберемось яким чином ринок землі вплине на КРЖН?
В середньому у людей які мають паї є по 2-3 Гектари, на особу, 5-6 Га на родину.
Ціна буде 2000$ за Га+-.
Людина яка має запас міцності не буде продавати землю, лише невдахи без грошей. А ці невдвхи зі своїми 5-10к$ погоди не зроблять.
Єдиний плюс від ринку землі це захід $ з офшорів і укріплення гривні тимчасового.
Плюс спекулі будуть думати чи взяти: бєтон безпонтовий, чи гектарів 20-40 української земельки.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:01
Frant написав: flyman написав:
До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.
Один сегмент росте, інший падає.
Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"
Кажуть, що вся "первинка" в Києві суттєво зросла в ціні.
І ви кажіть (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:44
proftpd66 написав: asti написав:
Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!
Вы на какой планете живете?
последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.
Всё разлетается, но, почему-то, стройки останавливаются. Какая-то нестыковка.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:47
Мой долгосрочный прогноз по мере превращения страны в большое поле: останутся те, кто на поле работает, и те, кто этим делом управляет и продает урожай в т.ч. с незначительной долей переработки. Среди них какое-то количество экспатов. Соответственно, однухи будут никому не нужны, а будет востребован экспатовский сегмент в центре.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:51
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