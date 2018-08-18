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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3037303830393040

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:51

  sesk написав:Если "землю" примут, то рОкета продолжится, щетаю...
Рассмотрели половину поправок из 4000.


Давайте розберемось яким чином ринок землі вплине на КРЖН?

В середньому у людей які мають паї є по 2-3 Гектари, на особу, 5-6 Га на родину.
Ціна буде 2000$ за Га+-.

Людина яка має запас міцності не буде продавати землю, лише невдахи без грошей. А ці невдвхи зі своїми 5-10к$ погоди не зроблять.

Єдиний плюс від ринку землі це захід $ з офшорів і укріплення гривні тимчасового.

Плюс спекулі будуть думати чи взяти: бєтон безпонтовий, чи гектарів 20-40 української земельки.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:01

  Frant написав:
  flyman написав:До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.
Один сегмент росте, інший падає.
Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"

Кажуть, що вся "первинка" в Києві суттєво зросла в ціні.

І ви кажіть (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:44

  proftpd66 написав:
  asti написав:Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!


Вы на какой планете живете? :)

последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.


Всё разлетается, но, почему-то, стройки останавливаются. Какая-то нестыковка. :)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:47

Мой долгосрочный прогноз по мере превращения страны в большое поле: останутся те, кто на поле работает, и те, кто этим делом управляет и продает урожай в т.ч. с незначительной долей переработки. Среди них какое-то количество экспатов. Соответственно, однухи будут никому не нужны, а будет востребован экспатовский сегмент в центре. :D
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:51

Киевлянке пришла "золотая" платежка за январь на 53 тысячи г

https://strana.ua/news/251333-kiev-tsen ... -2020.html
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