Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:51
sesk написав:
Если "землю" примут, то рОкета продолжится, щетаю...
Рассмотрели половину поправок из 4000.
Давайте розберемось яким чином ринок землі вплине на КРЖН?
В середньому у людей які мають паї є по 2-3 Гектари, на особу, 5-6 Га на родину.
Ціна буде 2000$ за Га+-.
Людина яка має запас міцності не буде продавати землю, лише невдахи без грошей. А ці невдвхи зі своїми 5-10к$ погоди не зроблять.
Єдиний плюс від ринку землі це захід $ з офшорів і укріплення гривні тимчасового.
Плюс спекулі будуть думати чи взяти: бєтон безпонтовий, чи гектарів 20-40 української земельки.
xio13
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:01
Frant написав: flyman написав:
До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.
Один сегмент росте, інший падає.
Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"
Кажуть, що вся "первинка" в Києві суттєво зросла в ціні.
І ви кажіть (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:44
proftpd66 написав: asti написав:
Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!
Вы на какой планете живете?
последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.
Всё разлетается, но, почему-то, стройки останавливаются. Какая-то нестыковка.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:47
Мой долгосрочный прогноз по мере превращения страны в большое поле: останутся те, кто на поле работает, и те, кто этим делом управляет и продает урожай в т.ч. с незначительной долей переработки. Среди них какое-то количество экспатов. Соответственно, однухи будут никому не нужны, а будет востребован экспатовский сегмент в центре.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:51
vladus17
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Додано: Нед 23 лют, 2020 16:59
vladus17 написав:
https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html
А мне в Приват и в ГИОЦ пришла платежка за обслуживание на 112 тыс 785 грн. Забыли поставить запятую: 1127,85.
Но долг стаказали погасить.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 17:10
vladus17 написав:
https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html
ага, платіжки за комуналь - гарне "палИво" для рОкети
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Додано: Нед 23 лют, 2020 17:15
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 23 лют, 2020 17:40
Pupsik написав: vladus17 написав:
https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html
ага, платіжки за комуналь - гарне "палИво" для рОкети
Приватний будинок в селі чи райцентрі ще дорожче опалювати газом, тому всі вони їхатимуть до Києва.
https://strana.ua/articles/analysis/247 ... elakh.html
З.І.
А що ціну руського газу рахують на хабі в Нідерландах.
Оце так "здобули".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 23 лют, 2020 18:13
Pupsik написав: vladus17 написав:
https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html
ага, платіжки за комуналь - гарне "палИво" для рОкети
Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет.
За дома селян, я вообще молчу...
Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.
vladus17
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