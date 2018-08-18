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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3038303930403041>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:51

  sesk написав:Если "землю" примут, то рОкета продолжится, щетаю...
Рассмотрели половину поправок из 4000.


Давайте розберемось яким чином ринок землі вплине на КРЖН?

В середньому у людей які мають паї є по 2-3 Гектари, на особу, 5-6 Га на родину.
Ціна буде 2000$ за Га+-.

Людина яка має запас міцності не буде продавати землю, лише невдахи без грошей. А ці невдвхи зі своїми 5-10к$ погоди не зроблять.

Єдиний плюс від ринку землі це захід $ з офшорів і укріплення гривні тимчасового.

Плюс спекулі будуть думати чи взяти: бєтон безпонтовий, чи гектарів 20-40 української земельки.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:01

  Frant написав:
  flyman написав:До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.
Один сегмент росте, інший падає.
Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"

Кажуть, що вся "первинка" в Києві суттєво зросла в ціні.

І ви кажіть (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:44

  proftpd66 написав:
  asti написав:Сказали, что в Варшавском чтобы отложить хорошую однушку
на среднем этаже нужно менеджеру 500$ дать.
Вот до чего людей рОкета довела!


Вы на какой планете живете? :)

последние 9 лет, а точнее 7 лет, однухи уходят как пирожки, даже, со сроком сдачи 3-4 года последние 4-5 лет, уходят почти сразу в КМБ в хороших местах. А за 6 месяцев вообще все уходило.


Всё разлетается, но, почему-то, стройки останавливаются. Какая-то нестыковка. :)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:47

Мой долгосрочный прогноз по мере превращения страны в большое поле: останутся те, кто на поле работает, и те, кто этим делом управляет и продает урожай в т.ч. с незначительной долей переработки. Среди них какое-то количество экспатов. Соответственно, однухи будут никому не нужны, а будет востребован экспатовский сегмент в центре. :D
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:51

Киевлянке пришла "золотая" платежка за январь на 53 тысячи г

https://strana.ua/news/251333-kiev-tsen ... -2020.html
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:59

  vladus17 написав:https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html

А мне в Приват и в ГИОЦ пришла платежка за обслуживание на 112 тыс 785 грн. Забыли поставить запятую: 1127,85.
Но долг стаказали погасить.:D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:10

  vladus17 написав:https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html


ага, платіжки за комуналь - гарне "палИво" для рОкети :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:40

  Pupsik написав:
  vladus17 написав:https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html


ага, платіжки за комуналь - гарне "палИво" для рОкети :lol:

Приватний будинок в селі чи райцентрі ще дорожче опалювати газом, тому всі вони їхатимуть до Києва.

https://strana.ua/articles/analysis/247 ... elakh.html

З.І.
А що ціну руського газу рахують на хабі в Нідерландах.
Оце так "здобули".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:13

  Pupsik написав:
  vladus17 написав:https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html


ага, платіжки за комуналь - гарне "палИво" для рОкети :lol:

Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет.
За дома селян, я вообще молчу...
Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:22

  vladus17 написав:Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет.
За дома селян, я вообще молчу...
Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.

Есть один нюанс
Комуналка в условном Мухосранске != комуналке в Киеве. В Мухосранске может быть и меньше
ЗП в Мухосранске меньше, за счёт чего можно оформить субсидию
Дом можно обогреть разными способами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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