Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мой долгосрочный прогноз по мере превращения страны в большое поле: останутся те, кто на поле работает, и те, кто этим делом управляет и продает урожай в т.ч. с незначительной долей переработки. Среди них какое-то количество экспатов. Соответственно, однухи будут никому не нужны, а будет востребован экспатовский сегмент в центре.
ага, платіжки за комуналь - гарне "палИво" для рОкети
Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет. За дома селян, я вообще молчу... Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.
vladus17 написав:Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет. За дома селян, я вообще молчу... Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.
Есть один нюанс Комуналка в условном Мухосранске != комуналке в Киеве. В Мухосранске может быть и меньше ЗП в Мухосранске меньше, за счёт чего можно оформить субсидию Дом можно обогреть разными способами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой