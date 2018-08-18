Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladus17 написав:Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет. За дома селян, я вообще молчу... Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.
Есть один нюанс Комуналка в условном Мухосранске != комуналке в Киеве. В Мухосранске может быть и меньше ЗП в Мухосранске меньше, за счёт чего можно оформить субсидию Дом можно обогреть разными способами
У родителей квартира в Мухосранске,а у меня в Киеве. Цена за Жэк 1:1 (по крайней мере в моем доме такая же) за свет 1:1 цена за газ 1:1 цена за воду там дороже на пару грн за куб ну и как вишинку на торте: интернет там дороже в 2 раза!
Субсидию можно получить кому положено как в Киеве так и в Мухосранске- так что это здесь не причем.
asti написав:Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро. В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...
А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!
а ви в 2009 , 2015 цины бачили? хто ж хотив так продавати? но пришлось , рынок показал новую реальность
vladus17 написав:Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет. За дома селян, я вообще молчу... Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.
Есть один нюанс Комуналка в условном Мухосранске != комуналке в Киеве. В Мухосранске может быть и меньше ЗП в Мухосранске меньше, за счёт чего можно оформить субсидию Дом можно обогреть разными способами
Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.