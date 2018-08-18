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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3039304030413042>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рекламируют новый дом. Наверно, не сильно ведутся покупать. Хотя и сам смотрел, но не понравилось. Уже несколько раз попадалась статья.

Перепродаж квартири на первинному ринку може принести до 50% прибутку
https://me3.com.ua/article/9954-perepro ... 0-pributku
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:21

  pesikot написав:
  vladus17 написав:Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет.
За дома селян, я вообще молчу...
Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.

Есть один нюанс
Комуналка в условном Мухосранске != комуналке в Киеве. В Мухосранске может быть и меньше
ЗП в Мухосранске меньше, за счёт чего можно оформить субсидию
Дом можно обогреть разными способами

У родителей квартира в Мухосранске,а у меня в Киеве.
Цена
за Жэк 1:1 (по крайней мере в моем доме такая же)
за свет 1:1
цена за газ 1:1
цена за воду там дороже на пару грн за куб :D
ну и как вишинку на торте: интернет там дороже в 2 раза!

Субсидию можно получить кому положено как в Киеве так и в Мухосранске- так что это здесь не причем.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:42

  serp6769 написав:
  change_pm написав:
  asti написав:Поднялись цены особенно в ликвидных районах возле метро.
В прошлом году на Оболони ещё можно было что-то до 40 тысяч выхватить, сейчас минимум на полногабаритку - 45 и это в советском состоянии. Тут вопрос в другом для меня, будут ли они и дальше расти в ближайшие полгода или остановимся...


А ви розцінки на ремонт бачили? Хто ж зара задешево щось продасть!

а ви в 2009 , 2015 цины бачили? хто ж хотив так продавати? но пришлось , рынок показал новую реальность

Новая реальность-это рост к ценам 2013 года.
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:47

  pesikot написав:
  vladus17 написав:Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет.
За дома селян, я вообще молчу...
Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.

Есть один нюанс
Комуналка в условном Мухосранске != комуналке в Киеве. В Мухосранске может быть и меньше
ЗП в Мухосранске меньше, за счёт чего можно оформить субсидию
Дом можно обогреть разными способами

Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:50

  xio13 написав:
  sesk написав:Если "землю" примут, то рОкета продолжится, щетаю...
Рассмотрели половину поправок из 4000.


Давайте розберемось яким чином ринок землі вплине на КРЖН?

В середньому у людей які мають паї є по 2-3 Гектари, на особу, 5-6 Га на родину.
Ціна буде 2000$ за Га+-.

Людина яка має запас міцності не буде продавати землю, лише невдахи без грошей. А ці невдвхи зі своїми 5-10к$ погоди не зроблять.

Єдиний плюс від ринку землі це захід $ з офшорів і укріплення гривні тимчасового.

Плюс спекулі будуть думати чи взяти: бєтон безпонтовий, чи гектарів 20-40 української земельки.


В любом случае, денег в обороте станет больше, они быстрей будут вращаться, соответственно на цены это повлияет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:11

  sesk написав:Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.

Не всегда. У меня в квартире котел, за январь заплатила 320 грн. У мамы централизованное 850 грн. В декабре у меня 180 грн., у мамы 650 грн. Разница в квадратуре 4 метра.

Хотя с такой зимой вообще отопление можно не включать :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:33

  Natt написав:
  sesk написав:Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.

Не всегда. У меня в квартире котел, за январь заплатила 320 грн. У мамы централизованное 850 грн. В декабре у меня 180 грн., у мамы 650 грн. Разница в квадратуре 4 метра.

Хотя с такой зимой вообще отопление можно не включать :mrgreen:

Дивись, в Польщі, хто має центральне опалення, тому заздрять ті що не мають.
Там дійсно ЦО дешевше за індивідуальне. І тому там палять не газ а вуголь, кізяки та всяке сміття (хто без ЦО). Доходить до того, що в Кракові осінню-зимою-весною повітря брудніше чим в Запоріжжі.
Уряд з цим бореться ... але поляки теж несвідомий вільнолюдь.

З.І. в цоколі споживання 60КВт е.е за місяць, бо "опалення", літом 30Квт е.е, бо холодильник. І ніякого газу.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 лют, 2020 21:41, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:35

  vladus17 написав:
  Pupsik написав:
  vladus17 написав:https://strana.ua/news/251333-kiev-tsena-na-otoplenie-kosmicheskaja-platezhka-23-fevralja-2020.html


ага, платіжки за комуналь - гарне "палИво" для рОкети :lol:

Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет.
За дома селян, я вообще молчу...
Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.


Кто-то ремонтирует все эти трубы ?
закрыть Тец в Мухосранске - сложно но можно .
Закрыть Тец в Киеве - никто не согласиться .
Районные центры превратятся в Одноэтажную Украину . эти Хрущевки никому не нужны будут - новых не строят а старые стареют .
зы. сам выдел квартиру с заколоченными окнами
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:38

  moldashavanin написав:
  vladus17 написав:
Есть один нюанс, комуналка в условном Мухосранске = комуналки в Киеве, а зароботная плата - Нет.
За дома селян, я вообще молчу...
Итого будут продавать Паи и переежать из сел- в города, из райцентров- в Киев.


Кто-то ремонтирует все эти трубы ?
закрыть Тец в Мухосранске - сложно но можно .
Закрыть Тец в Киеве - никто не согласиться .
Районные центры превратятся в Одноэтажную Украину . эти Хрущевки никому не нужны будут - новых не строят а старые стареют .
зы. сам выдел квартиру с заколоченными окнами

Мукачеве.
Не одноповерхове?
Хрущі із заколоченими дошками вікнами?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:49

  flyman написав:
  moldashavanin написав:
Кто-то ремонтирует все эти трубы ?
закрыть Тец в Мухосранске - сложно но можно .
Закрыть Тец в Киеве - никто не согласиться .
Районные центры превратятся в Одноэтажную Украину . эти Хрущевки никому не нужны будут - новых не строят а старые стареют .
зы. сам выдел квартиру с заколоченными окнами

Мукачеве.
Не одноповерхове?
Хрущі із заколоченими дошками вікнами?


Понятия не имею про архитектуру Мукачева .
видел одну такую квартиру .
Чего здесь такого удивительного ? частный сектор , где 30 % домов это развалюхи , никого не смущает !
Раньше самые убогие места застраивали , а теперь - бери не хочу .
moldashavanin
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