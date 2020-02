Додано: Нед 23 лют, 2020 21:33

Natt написав: sesk написав: Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального. Централизованное отопление всегда дешевле индивидуального.

Не всегда. У меня в квартире котел, за январь заплатила 320 грн. У мамы централизованное 850 грн. В декабре у меня 180 грн., у мамы 650 грн. Разница в квадратуре 4 метра.



Дивись, в Польщі, хто має центральне опалення, тому заздрять ті що не мають.

Там дійсно ЦО дешевше за індивідуальне. І тому там палять не газ а вуголь, кізяки та всяке сміття (хто без ЦО). Доходить до того, що в Кракові осінню-зимою-весною повітря брудніше чим в Запоріжжі.

Уряд з цим бореться ... але поляки теж несвідомий вільнолюдь.



З.І. в цоколі споживання 60КВт е.е за місяць, бо "опалення", літом 30Квт е.е, бо холодильник. І ніякого газу.

