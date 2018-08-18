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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2020 22:20
flyman написав:
Дивись, в Польщі, хто має центральне опалення, тому заздрять ті що не мають.
Там дійсно ЦО дешевше за індивідуальне. І тому там палять не газ а вуголь, кізяки та всяке сміття (хто без ЦО). Доходить до того, що в Кракові осінню-зимою-весною повітря брудніше чим в Запоріжжі.
Уряд з цим бореться ... але поляки теж несвідомий вільнолюдь.
З.І. в цоколі споживання 60КВт е.е за місяць, бо "опалення", літом 30Квт е.е, бо холодильник.
І ніякого газу.
Приманиваешь?)
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