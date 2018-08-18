RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3039304030413042

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 60
Вже навіть перевищили
42%
25
Приблизно на рівні 2013
15%
9
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
22%
13
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:20

  flyman написав:Дивись, в Польщі, хто має центральне опалення, тому заздрять ті що не мають.
Там дійсно ЦО дешевше за індивідуальне. І тому там палять не газ а вуголь, кізяки та всяке сміття (хто без ЦО). Доходить до того, що в Кракові осінню-зимою-весною повітря брудніше чим в Запоріжжі.
Уряд з цим бореться ... але поляки теж несвідомий вільнолюдь.

З.І. в цоколі споживання 60КВт е.е за місяць, бо "опалення", літом 30Квт е.е, бо холодильник. І ніякого газу.

Приманиваешь?)
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 09.08.15
Подякував: 335 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3039304030413042
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1771, 1772, 1773
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17720 2856085
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 22:32
vhata
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194380
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10430
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.